Asien-Pazifik führt den Henley Passport Index 2021 an, da die Region voraussichtlich als erste aus der Pandemie herauskommen wird

London (ots/PRNewswire) - Die neuesten Ergebnisse des Henley Passport Index

(https://www.henleypassportindex.com/passport) - die ursprüngliche Rangliste

aller Reisepässe der Welt nach der Anzahl der Reiseziele, zu denen ihre Inhaber

ohne vorheriges Visum Zugang haben - bieten faszinierende Einblicke in die

Zukunft der Reisefreiheit in einer durch die Covid-19-Pandemie veränderten Welt.



Ohne Berücksichtigung vorübergehender Beschränkungen hält Japan weiterhin die

Spitzenposition, wobei Passinhaber 191 Ziele visumfrei erreichen können. Dies

ist das dritte Jahr in Folge, in dem Japan die Spitzenposition innehat. Die

Dominanz des Asien-Pazifik-Raums (APAC) im Index - der auf exklusiven Daten der

International Air Transport Association (https://www.iata.org/) (IATA) - basiert

- scheint nun fest etabliert. Singapur liegt auf Platz 2 mit Zugang zu 190

Zielen, und Südkorea hält sich neben Deutschland auf Platz 3, beide mit einem

Visumfreiheits-/Visa-on-Arrival-Wert von 189. Etwas weiter unten, aber immer

noch in den Top 10, liegt Neuseeland auf Platz 7, mit visafreiem Zugang zu 185

Zielen, während Australien auf Platz 8 liegt, mit Zugang zu 184 Zielen.







von EU-Ländern, Großbritannien oder den USA eingenommen, und Experten gehen

davon aus, dass die APAC-Region auch weiterhin eine starke Position einnehmen

wird, da sie die ersten Länder umfasst, die mit dem Prozess der

Pandemiebekämpfung beginnen.



Dr. Christian H. Kaelin

(https://www.henleyglobal.com/key-people-details/christian-h-kalin/) ,

Vorsitzender von Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/) und Erfinder

des Passport-Index-Konzepts, sagt, dass sich das Kräfteverhältnis verschiebt, da

die USA und Großbritannien immer noch vor großen Herausforderungen im

Zusammenhang mit dem Virus stehen. "In den letzten sieben Jahren ist der US-Pass

von der Nummer eins auf Platz 7 gefallen, eine Position, die er sich derzeit mit

Großbritannien teilt. Aufgrund der pandemiebedingten Reisebeschränkungen sind

Reisende aus beiden Ländern derzeit mit erheblichen Einschränkungen in über 105

Ländern konfrontiert, wobei Inhaber von US-Reisepässen in weniger als 75 Länder

reisen können, während Inhaber britischer Reisepässe derzeit in weniger als 70

Länder reisen können."



Nachdem der erste Covid-19-Impfstoff vor etwas mehr als einem Monat zugelassen

wurde, glauben Experten der Luftfahrtindustrie, dass eine Pflichtimpfung vor

Flugreisen bald eine Notwendigkeit sein könnte. Eine technologische Innovation,

die im ersten Quartal 2021 auf den Markt kommen soll Die Travel Pass-Initiative

der IATA (https://www.iata.org/en/programs/passenger/travel-pass/) - und zur Seite 2 ► Seite 1 von 2



In der 16-jährigen Geschichte des Index wurden die Spitzenplätze traditionellvon EU-Ländern, Großbritannien oder den USA eingenommen, und Experten gehendavon aus, dass die APAC-Region auch weiterhin eine starke Position einnehmenwird, da sie die ersten Länder umfasst, die mit dem Prozess derPandemiebekämpfung beginnen.Dr. Christian H. Kaelin(https://www.henleyglobal.com/key-people-details/christian-h-kalin/) ,Vorsitzender von Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/) und Erfinderdes Passport-Index-Konzepts, sagt, dass sich das Kräfteverhältnis verschiebt, dadie USA und Großbritannien immer noch vor großen Herausforderungen imZusammenhang mit dem Virus stehen. "In den letzten sieben Jahren ist der US-Passvon der Nummer eins auf Platz 7 gefallen, eine Position, die er sich derzeit mitGroßbritannien teilt. Aufgrund der pandemiebedingten Reisebeschränkungen sindReisende aus beiden Ländern derzeit mit erheblichen Einschränkungen in über 105Ländern konfrontiert, wobei Inhaber von US-Reisepässen in weniger als 75 Länderreisen können, während Inhaber britischer Reisepässe derzeit in weniger als 70Länder reisen können."Nachdem der erste Covid-19-Impfstoff vor etwas mehr als einem Monat zugelassenwurde, glauben Experten der Luftfahrtindustrie, dass eine Pflichtimpfung vorFlugreisen bald eine Notwendigkeit sein könnte. Eine technologische Innovation,die im ersten Quartal 2021 auf den Markt kommen soll Die Travel Pass-Initiativeder IATA (https://www.iata.org/en/programs/passenger/travel-pass/) - und zur