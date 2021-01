In den Sternenhimmel eintauchen - neue Poolbeleuchtung macht's möglich (FOTO)

Hamburg (ots) - In die Milchstraße eintauchen, an funkelnden Sternen

vorbeiziehen, schwerelos. Nein, das ist kein neuer Roland Emmerich Film. Das ist

der neue "StarUpPool" mit seinem Sternenhimmel - ein absolutes Novum in Sachen

Poolbeleuchtung für Zuhause.



Wer das Leuchten der Sterne sehen möchte, muss nicht mehr auf klare Nächte

warten, er nimmt einfach die Fernbedienung in die Hand und mit einem leichten

Knopfdruck fangen dezente Lichtpunkte am Boden des Pools an zu funkeln. "Premium

Fiber Optic Lighting" nennt sich diese neueste Entwicklung der

Beleuchtungstechnologie, die dank der aufstrebenden deutschen Marke "StarUp"

gerade auf Erfolgskurs ist. Die Idee: LED-Projektoren speisen Licht in hunderte

gebündelte Lichtwellenleiter ein. Diese Lichtpunkte werden im Beckenboden

installiert, so entsteht mithilfe von hochmoderner Glasfasertechnik und

stromsparenden LEDs ein funkelnder Sternenhimmel im heimischen Schwimmbad.









"Jeder hat es verdient, sich wohlzufühlen! Gerade in diesen Zeiten. Die Menschen

wissen nicht, wann sie wieder verreisen, also bauen sich viele die Wohlfühloase

einfach in den eigenen Garten", sagt Lars Ranzenberger. Der etablierte

Lichtdesigner hat die Marke "StarUp" Anfang 2019 ins Leben gerufen, genau

rechtzeitig zum "Poolbau-Boom" in Deutschland. Die Corona-Pandemie hat den

Aufwärtstrend noch einmal ordentlich angeschoben, der Branchenverband spricht

von Rekordzahlen an Poolprojekten und die Nachfrage am Badeurlaub ohne

Stornogefahr steigt weiter. Das spürt auch der Unternehmer: "Wer sich einmal

einen Pool leistet, der möchte keine Kompromisse eingehen. Viele investieren

daher auch in eine besondere Beleuchtung und werden später mit einem komplett

neuen Badevergnügen belohnt!"



Mit stimmiger Beleuchtung mehr Lebensqualität



Mittlerweile installieren eigene Monteure sowie zertifizierte "StarUp"-Partner

"StarUpPools" auf der ganzen Welt. Dass die junge Marke schon jetzt so

erfolgreich ist, hängt auch mit der Expertise des Gründers zusammen: seit den

Neunzigern arbeitet Lars Ranzenberger intensiv mit LED Technik, setzt seit

Jahrzehnten europaweit Innen- und Außenbereiche sowie Pool-Landschaften in

Szene. Durch die langjährige Erfahrung weiß der Firmengründer, was Licht bei

Menschen bewirkt: "Licht regelt nicht nur den kompletten Biorhythmus! Eine

stimmige Beleuchtung beruhigt, stimuliert, entspannt und steigert somit die

Lebensqualität enorm."



Auch 2021 bleibt der Poolbau im Trend



Für das kommende Jahr erwartet das Poolbau-Gewerbe weiterhin steigende Zahlen,

der Sommerurlaub im Ausland steht noch in den Sternen und die vergangenen Sommer

in Deutschland lassen erneut auf heiße Tage hoffen: "Auf

http://www.staruplighting.com haben wir extrem viele Anfragen von angehenden

Poolbesitzern, Baufirmen, Garten- oder Landschaftsarchitekten. Das liegt

einerseits am besonderen Sternenhimmel-Effekt, aber auch die Nachhaltigkeit des

sparsamen LED-Projektors ist ein starkes Argument", so der Lichtexperte.



Längere Lebensdauer und bis zu 9o Prozent Energieersparnis



Im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung sparen modernste LEDs bis zu 90

Prozent Energie bei gleichzeitig wesentlich längerer Lebensdauer. Die

"StarUp"-Glasfasern haben zudem eine 20-jährige Herstellergarantie, da die

spezielle, patentierte Ummantelung die Lichtwellenleiter selbst gegen

aggressiven Beton resistent macht. Anders als früher gibt es keine stromführende

Verbindung im Wasser, Kurzschlüsse sind damit kein Thema mehr und auch Träger

von Herzschrittmachern ziehen bedenkenlos ihre Bahnen über den Sternen und die

sind mal grün, mal violett und mal rot. Die Poolbeleuchtung ist mit einer

Fernbedienung oder dem Glastouch Panel individuell steuerbar: Funktionen wie

Funkeleffekt, Dimmen und Farbwechsel sind auf Knopfdruck abrufbar und können in

moderne Smart Home Lösungen integriert werden. Ranzenberger erwähnt noch einen

weiteren Vorteil: "Aufgrund ihres Lichtspektrums locken LEDs weniger Insekten an

als herkömmliche Beleuchtung und das wissen Poolbesitzer gerade im Sommer

natürlich auch sehr zu schätzen."



Pressekontakt:



StarUp

Mirja Helms

Tel.: +494022852190

Mail: info@staruplighting.com (mailto:mh@staruplighting.com)

Web: http://www.staruplighting.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/151532/4804647

OTS: StarUp





Ein besonderes Lichterlebnis dank Glasfasertechnik"Jeder hat es verdient, sich wohlzufühlen! Gerade in diesen Zeiten. Die Menschenwissen nicht, wann sie wieder verreisen, also bauen sich viele die Wohlfühloaseeinfach in den eigenen Garten", sagt Lars Ranzenberger. Der etablierteLichtdesigner hat die Marke "StarUp" Anfang 2019 ins Leben gerufen, genaurechtzeitig zum "Poolbau-Boom" in Deutschland. Die Corona-Pandemie hat denAufwärtstrend noch einmal ordentlich angeschoben, der Branchenverband sprichtvon Rekordzahlen an Poolprojekten und die Nachfrage am Badeurlaub ohneStornogefahr steigt weiter. Das spürt auch der Unternehmer: "Wer sich einmaleinen Pool leistet, der möchte keine Kompromisse eingehen. Viele investierendaher auch in eine besondere Beleuchtung und werden später mit einem komplettneuen Badevergnügen belohnt!"Mit stimmiger Beleuchtung mehr LebensqualitätMittlerweile installieren eigene Monteure sowie zertifizierte "StarUp"-Partner"StarUpPools" auf der ganzen Welt. Dass die junge Marke schon jetzt soerfolgreich ist, hängt auch mit der Expertise des Gründers zusammen: seit denNeunzigern arbeitet Lars Ranzenberger intensiv mit LED Technik, setzt seitJahrzehnten europaweit Innen- und Außenbereiche sowie Pool-Landschaften inSzene. Durch die langjährige Erfahrung weiß der Firmengründer, was Licht beiMenschen bewirkt: "Licht regelt nicht nur den kompletten Biorhythmus! Einestimmige Beleuchtung beruhigt, stimuliert, entspannt und steigert somit dieLebensqualität enorm."Auch 2021 bleibt der Poolbau im TrendFür das kommende Jahr erwartet das Poolbau-Gewerbe weiterhin steigende Zahlen,der Sommerurlaub im Ausland steht noch in den Sternen und die vergangenen Sommerin Deutschland lassen erneut auf heiße Tage hoffen: "Aufhttp://www.staruplighting.com haben wir extrem viele Anfragen von angehendenPoolbesitzern, Baufirmen, Garten- oder Landschaftsarchitekten. Das liegteinerseits am besonderen Sternenhimmel-Effekt, aber auch die Nachhaltigkeit dessparsamen LED-Projektors ist ein starkes Argument", so der Lichtexperte.Längere Lebensdauer und bis zu 9o Prozent EnergieersparnisIm Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung sparen modernste LEDs bis zu 90Prozent Energie bei gleichzeitig wesentlich längerer Lebensdauer. Die"StarUp"-Glasfasern haben zudem eine 20-jährige Herstellergarantie, da diespezielle, patentierte Ummantelung die Lichtwellenleiter selbst gegenaggressiven Beton resistent macht. Anders als früher gibt es keine stromführendeVerbindung im Wasser, Kurzschlüsse sind damit kein Thema mehr und auch Trägervon Herzschrittmachern ziehen bedenkenlos ihre Bahnen über den Sternen und diesind mal grün, mal violett und mal rot. Die Poolbeleuchtung ist mit einerFernbedienung oder dem Glastouch Panel individuell steuerbar: Funktionen wieFunkeleffekt, Dimmen und Farbwechsel sind auf Knopfdruck abrufbar und können inmoderne Smart Home Lösungen integriert werden. Ranzenberger erwähnt noch einenweiteren Vorteil: "Aufgrund ihres Lichtspektrums locken LEDs weniger Insekten anals herkömmliche Beleuchtung und das wissen Poolbesitzer gerade im Sommernatürlich auch sehr zu schätzen."Pressekontakt:StarUpMirja HelmsTel.: +494022852190Mail: info@staruplighting.com (mailto:mh@staruplighting.com)Web: http://www.staruplighting.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/151532/4804647OTS: StarUp