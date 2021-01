DE30 kämpft in der Nähe von 13.700 Punkten

++ Europäische Aktien werden gemischt gehandelt ++ DE30 versucht, wieder über 13.700 Punkte auszubrechen ++ Dialog Semiconductor erhöht Umsatzprognose für Q4 2020 ++



Die europäischen Märkte starteten heute schwächer in den Handel, konnten aber den Großteil der Verluste schnell wieder wettmachen. Bei den Blue-Chip-Indizes aus Europa ist keine einheitliche Richtung zu erkennen, da die meisten Benchmarks in der Nähe ihrer gestrigen Schlusskurse notieren. Die Ankündigung eines neuen Lockdowns für Großbritannien hat die Märkte etwas nervöser gemacht. Es wird erwartet, dass die deutschen Behörden heute über die Ausweitung der Beschränkungen in Deutschland diskutieren, daher sollten Händler auf der Hut bleiben und auf die Ankündigung achten.

Der DE30 zog sich vom Bereich des Allzeithochs bei 13.900 Punkten zurück und fiel in Richtung des SMA200 (lila Linie). Der anschließende Aufschwung wurde an der Preiszone um die 13.700 Punkte gestoppt und der SMA50 (grüne Linie) stoppt seitdem die Versuche, nach oben auszubrechen. Es sieht so aus, als ob der Index in der Spanne zwischen 13.600 und 13.700 Punkten stecken bleiben könnte, bis der nächste wichtige Katalysator auftaucht (z.B. die Entscheidung über die Verlängerung der deutschen Beschränkungen). Sollten wir einen Ausbruch unter den SMA200 im Bereich von 13.600 Punkten sehen, wäre die erste zu beachtende Unterstützung die obere Begrenzung der früheren Handelsspanne bei 13.420 Punkten.



Unternehmensnachrichten

Dialog Semiconductor (DLG.DE) hat eine aktualisierte Umsatzprognose für das letzte Quartal 2020 veröffentlicht. Der Halbleiterhersteller erwartet nun, dass sein Q4-Umsatz im Bereich von 436 bis 441 Mio. Dollar liegen wird, im Vergleich zur Prognose vom November, die bei 380 bis 430 Dollar lag. Das Unternehmen sagte, dass dieser Anstieg inmitten der besser als erwarteten Nachfrage nach 5G-Telefonen und -Tablets kommt. Dialog erwartet, dass sich diese positive Entwicklung bis ins erste Quartal 2021 fortsetzt. Die Ergebnisse für Q4 und das gesamte Jahr 2020 werden am 3. März veröffentlicht.

Volkswagen (VOW1.DE) hat Elke Temme, die ehemalige Führungskraft des Energieversorgers RWE, eingestellt. Temme wird die neue Einheit leiten, die für Ladeservices, Ausrüstung und Infrastruktur verantwortlich ist. Der Autobauer hat die Einheit in Erwartung eines enormen Anstiegs der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen geschaffen.



Einschätzungen von Analysten

ElringKlinger (ZIL2.DE) wurde bei JPMorgan auf „Neutral" hochgestuft. Das Kursziel wurde auf 9,00 Euro gesetzt.

Ceconomy (CEC.DE) wurde bei Kepler Cheuvreux auf „Kaufen" hochgestuft. Das Kursziel wurde auf 7,60 Euro gesetzt.

Der Aktienkurs von Dialog Semiconductor (DLG.DE) erhielt nach der Veröffentlichung des aktualisierten Umsatzausblicks einen Schub. Die Aktie brach über das lokale Hoch bei 46,75 Euro aus und nähert sich dem Hoch vom Januar 2020 bei 48,35 Euro. Quelle: xStation 5



