München (ots) -- Heizen mit Öl in der aktuellen Heizperiode 33 Prozent günstiger als imVorjahreszeitraum- 368 Gasgrundversorger erhöhen die Preise - rund zwei Millionen Haushaltebetroffen- Mehrkosten durch CO2-Abgabe: jährlich 119 Euro für Gas, 158 Euro für HeizölZwischen September und Dezember 2020 mussten Verbraucher*innen in Deutschlandrund ein Prozent weniger Energie fürs Heizen aufwenden als im Vorjahreszeitraum.Durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehende schwache Weltkonjunktursind die Energiepreise 2020 zum Teil deutlich gesunken. So zahlte ein Haushaltmit Ölheizung in der aktuellen Heizperiode 33 Prozent weniger als imVorjahreszeitraum. Gaskund*innen zahlten im Vergleich zur Heizperiode Septemberbis Dezember 2019 rund sieben Prozent weniger.1;2)