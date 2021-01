AbraPlata: 750% im letzten Jahr. Wie gehts weiter?

Nach der fulminanten Performance im letzten Jahr schauen wir uns diesen Explorer mal etwas genauer an.

Bei AbraPlata Resource handelt es sich um eine Explorationsfirma mit Schwerpunkt Gold und Silber in Argentinien und Chile. Der Fokus liegt derzeit auf dem zu 100% gehaltenen Diablillos Silber-/Goldprojekt in der bergbaufreundlichen Region Salta in Argentinien. Bislang wurden auf dem Projekt rund 40 Mio. USD investiert, und Bohrungen die sich auf die PEA (ökonomische Projektbewertung) aus dem Jahr 2018 stützen sind momentan im Gange. AbraPlata verfügt über ein erfahrenes Management-Team und hat langfristige Aktionäre wie Eric Sprott, Altius Minerals und SSR Mining (ehemals Silver Standard) an Bord.

Mit einer Performance von +750% (von 0,06 auf 0,51 CAD) im Jahr 2020 zählte AbraPlata Resources (TSX-V: ABRA / WKN: A2DN5N) zu den absoluten Top-Performern an der kanadischen TSX-Venture. Schauen wir uns das Unternehmen heute mal genauer an. Es wird spannend ob es gelingt diesen Erfolg aus dem vergangenen Jahr zu wiederholen.

Bohrungen auf der Oculto Zone – Quelle: AbraPlata



Mit dem Arcas Kupfer-/Goldprojekt in Chile bei dem Rio Tinto die Option hat einen 75% Anteil durch Investition von 25 Mio. USD zu erwerben hat man ein zweites interessantes Projekt im Portfolio. Dies könnte mit dem Hintergrund des aktuell sehr hohen Kupferpreises (7-Jahreshoch!) sehr interessant werden, steht aber wohl derzeit gar nicht so sehr im Fokus.



Bereits im Juli 2020 und dann nochmals im September beteiligte sich Rohstofflegende Eric Sprott mit 3 Mio. CAD zu einem Kurs von 0,115 CAD und mit 9,9 Mio. CAD zu einem Kurs von 0,27 CAD an AbraPlata Resource. Sein durchschnittlicher Kaufkurs für die insgesamt 62,48 Mio. Aktien oder 15,8% Anteil am Unternehmen liegt damit bei 0,206 CAD.



Die News zur Kapitalerhöhung im September und damit auch die Quelle zu den Holdings von Eric Sprott unter folgendem Link: https://www.abraplata.com/news/abraplata-closes-18-million-private-placement-with-9-point-9-million-investment-from-eric-sprott



Diablillos Silber-/Goldprojekt in Argentinien

Der Fokus von AbraPlata liegt derzeit auf dem zu 100% eigenen 80 Quadratkilometer umfassenden Diablillos Projekt in Argentinien, welches bereits über eine Resource gemäß NI 43-101 von 80,9 Mio. oz Silber und 732.000 oz. Gold in der indicated Kategorie verfügt. Umgerechnet in Gold-Äquivalent mit der aktuellen Gold-Silber Ratio von 78:1 entspricht das 1,769 Mio. Unzen Gold oder rund 137 Mio. oz Silber-Äquivalent.



Der Börsenwert von AbraPlata liegt momentan bei 245 Mio. CAD / 192 Mio. USD. Damit ist das Unternehmen derzeit mit 138 USD je Unze Gold im Boden bewertet.



Quelle: AbraPlata



Der Gehalt der Ressource liegt bei überdurchschnittlich hohen 156 g/t Silber-eq. oder 2,1 g/t Gold-eq.



Das Projekt wurde im Jahr 2016 von SSR Mining abgekauft und ist mit einem investierten Kapital von rund 40 Mio. USD bereits weit fortgeschritten. Es liegt eine PEA (erste ökonomische Einschätzung – preliminary economic assesment) aus dem Jahr 2018 vor. Die derzeitigen Bohrungen haben das Ziel weitere hochgradige Gold- und Silberzonen zu entdecken.



Die Highlights der letzten Bohrergebnisse:

• 7m mit 20,6 g/t Gold und 202 g/t Silber

• 17,5m mit 604 g/t Silber

• 15m mit 5,1% Kupfer, 2,35 g/t Gold 658 g/t Silber

• 83m mit 398 g/t Silber-eq



Bohrungen im Gange – Ergebnisse ausstehend



Im September gab man bekannt, dass man das laufende Bohrprogramm von 5.000 auf 8.000m aufstocken möchte. Nur rund 4 Wochen später am 13. Oktober als man über einen kurzen Abschnitt von 2m 10,2 g/t Gold-eq bohrte hat man das Bohrprogramm erneut auf 13.000m ausgeweitet und für den Start der Woche vom 19. Oktober ein zweites Bohrgerät angekündigt.



Nun kürzlich am 07. Dezember veröffentlichte man sehr gute Ergebnisse von Bohrloch DDH-20-009. 83m mit 398 g/t Silber-eq sind Weltklasse, zumal diese mineralisierte Zone unter der bisherigen Ressource liegt und diese damit weiter erhöht.



Am 21.12. folgte dann ein weiterer Top-Abschnitt über 47m mit 349 g/t Silber-eq.



Bis dato hat AbraPlata die Ergebnisse von 14 Bohrlöcher auf der Oculto Zone bekannt gegeben. Ergebnisse von weiteren 19 Bohrlöchern sind Stand 21. Dez. 2020 noch ausstehend, die direkt nach für nach ab Jahresanfang vorliegen sollen.



Auf weitere News darf man gespannt sein.



Die Aktie hat jedenfalls schon mal eine ordentliche Entwicklung im Jahr 2020 hingelegt wie wir am nachfolgenden Chart erkennen können.



Quelle: stockwatch.com



AbraPlata verfügt über ein erfahrenes Management-Team und hat langfristige Aktionäre wie Eric Sprott, Altius Minerals und SSR Mining an Bord die zusammen gerechnet rund 37% aller ausstehenden Aktien halten.



Mit der momentanen Cashposition von rund 24 Mio. CAD ist das Unternehmen gut ausgestattet um sein Bohrprogramm mit dem Ziel die Silber und Goldressource zu erhöhen weiter voranzutreiben.



Eine robuste PEA wurde im Jahr 2018 vorgelegt

Die vorläufige ökonomische Einschätzung (PEA) zum Diablillos Projekt vom April 2018 geht von einer Produktion im Tagebau von jährlich rund 9,8 Mio. Unzen Silber-eq bei einer Verarbeitung von 6.000t Gestein pro Tag aus.



Die IRR (Interner Zinsfuß) lag bei damaligen Preisen von 20 USD/oz Silber und 1.300 USD/oz Gold nach Steuern bereits bei 30,2%, bei heutigen Preisen liegt diese bei sehr hohen 52,1%.



Der Net Present Value mit 7,5% diskontiert lag damals bei 273 Mio. CAD, mit heutigen Preisen ergibt sich bereits ein Wert von 608 Mio. CAD. Die derzeitige Market Cap von ABRA liegt bei 245 Mio. CAD.

Quelle: AbraPlata



Weitere Informationen über AbraPlata Resources finden Sie auf der Website: www.abraplata.com



Falls Sie solche Gewinne wie mit AbraPlata Reesources in Zukunft nicht mehr verpassen möchten, dann melden Sie sich noch heute für den stockreport-Premiumdienst an.



HIER DIREKT ZUR ANMELDUNG >> https://www.stockreport.de/neuanmeldung.asp



- Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung handelt -



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de

+ +Insgesamt habe ich 3 Aktien unter Beobachtung die jetzt für eine Aufnahme in das stockreport.de Musterdepot in Frage kommen, und ein Gewinnpotential von 300 bis 500% aufweisen. Um bei den kommenden GEWINNERAKTIEN von Beginn an dabei zu sein, sollten Sie nicht zu lange zögern, und sich für das Premium-Abo von stockreport.de entscheiden.+ +



Daher mein dringender Rat: Tragen Sie HIER IHRE EMAILADRESSE ein, und erhalten GARANTIERT alle neuen GEWINNERAKTIEN als Erstes.

Sie sollten nicht zu lange zögern, denn sonst entgehen Ihnen Gewinne wie diese:



• + 588% mit Teranga Gold

• + 1.022% mit Arizona Mining

• + 320% mit Sibanye Stillwater

• + 194% mit Energy Fuels



Dies ist nur ein Teil der Gewinne die unsere Premium-Leser spielend leicht erzielen konnten.



Sie müssen diesen Gewinnen jedoch nicht hinterher trauern, denn Sie können in Zukunft auch solche Gewinne verbuchen!

SONDERAKTION: 3 MONATE GRATIS



HIER DIREKT ZUR ANMELDUNG >> www.stockreport.de/neuanmeldung.asp

Bitte beachten Sie auch unser ausführliches Impressum inklusive Erklärung zum Datenschutz und Haftungsausschluss: https://www.explorercheck.de/impressum.asp