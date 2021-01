Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.695 Punkten berechnet.Dies entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Mit Spannung werden die Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia erwartet. Dort werden am Dienstag zwei Senatssitze in Stichwahlen vergeben. Die Abstimmung hat Auswirkungen auf die Kontrolle des US-Kongresses.Bis ein offizielles Ergebnis feststeht, könnte es allerdings mehrere Tage dauern. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Wertpapiere von Fresenius , der Münchener Rück und von Bayer. Am Ende der Liste rangieren die Aktien von RWE, Eon und BMW. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 27.158,63 Punkten geschlossen (-0,37 Prozent).