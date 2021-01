Ölpreise drehen in die Gewinnzone - Opec+ ringt einmal mehr um Einigkeit

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Nach Kursverlusten im frühen Handel drehten sie bis zum Mittag in die Gewinnzone und konnten einen Teil der Verluste vom Jahresauftakt wettmachen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 51,72 US-Dollar. Das waren 64 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 61 Cent auf 48,23 Dollar.

Die Anleger warten auf Entscheidungen zur Förderpolitik des Ölkartells Opec und seiner Kooperationspartner, die in dem Verbund Opec+ zusammengefasst sind. Seit Montag laufen Gespräche über die Fördermengen im Februar. Nachdem sie am Montag unerwartet unterbrochen worden waren, werden die Verhandlungen am Dienstag fortgesetzt.