Personalnotstand in Chefetagen ländlicher Kliniken / Mehr als drei Viertel der Krankenhäuser haben Schwierigkeiten, ihre Managementpositionen zu besetzen

In kleineren Kliniken mit bis zu 250 Betten und ländlich gelegenenKrankenhäusern ist die Lage besonders kritisch: In beiden Gruppen klagen jeweils87 Prozent der Befragten über das Problem fehlender Führungskräfte. In Häusernöffentlicher Träger sind es 72 Prozent. Etwas weniger dramatisch scheint dieLage in Krankenhäusern in Ballungszentren zu sein. Doch auch hier geben 60Prozent an, Probleme bei der Besetzung von leitenden Positionen zu haben.Mehr als die Hälfte aller befragten Klinikverantwortlichen hatten in denvergangenen zwölf Monaten Stellen in der Chefetage zu vergeben. Dabei hatten dieHäuser öffentlicher Träger die größten Schwierigkeiten, die Vakanzen zeitnah zubesetzen. 82 Prozent von ihnen gaben an, dass es bei mindestens einer Stellelänger als drei Monate gedauert habe."Gleichzeitig sehen wir, dass auch kaufmännischen Mitarbeitern der zweitenFührungsebene häufig Qualifikationen fehlen, was die Klinikleitung zusätzlichbelastet", sagt Dr. Christoph Barucha, Krankenhausexperte bei GEMINI ExecutiveSearch. "Die Gesundheitsbranche hat großen Nachholbedarf bei der Ausbildung vonFührungskräften. Die Klinikchefs müssen begreifen, dass ihre Häuserwirtschaftliche Betriebe sind, in denen es auf die Managementqualitäten derVerantwortlichen ankommt. Die Kliniken müssen viel stärker auf langfristigePersonalentwicklung setzen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft gewinnenund diese wertschöpfend einsetzen."GEMINI Executive Search ist eines der führenden Health CarePersonalberatungsunternehmen für Executive Search. Das BeratungsunternehmenGEMINI Executive Search wurde im Jahre 1987 als eigene Sparte des deutschenMarketing-Beratungsunternehmen Gruber, Titze & Partner (GTP) mit Sitz in BadHomburg gegründet und ist 1993 in die Cap Gemini Ernst & Young Gruppeübergangen. Diese Gesellschaft gehört global zu einer der bedeutendstenConsulting-Gesellschaften. Im Jahr 2001 fand das erfolgreiche Management Buyoutstatt, was die GEMINI Executive Search zu einem eigenständigen, unabhängigenUnternehmen machte. Heute ist GEMINI Executive Search der Beratungsbereichinnerhalb der gemeinnützigen dreizeichen Stiftung.Nach einer Umstrukturierungsphase meldet sich GEMINI 2020 eindrucksvoll mit derBesetzung von Top Management Positionen wie dem Geschäftsführer einesSchwerpunktversorgers oder Chefärzten in der Orthopädie und Gynäkologie inNiedersachsen und Baden-Württemberg zurück und knüpft nahtlos an alte Erfolgean. Im Rahmen der Mandate schafften es die Berater innerhalb kürzester Zeitpassende Kandidaten für alle vakanten Schlüsselpositionen anzusprechen und andie Kliniken zu übermitteln - und das zur Zufriedenheit beider Seiten. GEMINIist so für alle Unternehmen die erste Wahl, wenn es um Beratung bei Fragen zumTopmanagement und Führungsnachwuchs geht.Pressekontakt:Caroline von FreybergTel.: 069-3486 8383 0Mail: mailto:c.vonfreyberg@mygemini.deWeb: http://www.mygemini.deGEMINI Executive SearchBettinastrasse 30D-60325 Frankfurt am MainWeb. http://www.mygemini.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/144411/4804741OTS: GEMINI & Cie Executive Search Sàrl