Nabis Holdings Inc. informiert über Umsetzung des Angebots

VANCOUVER, British Columbia, Jan. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nabis Holdings Inc. (CSE:NAB) (OTC:NABIF) (FRA:A2PL) („Nabis“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekanntgegeben, dass der zuvor angekündigte Vorschlag des Unternehmens (in der jeweils gültigen Fassung, der „Vorschlag“) im Rahmen des kanadischen Bankruptcy and Insolvency Act, gemäß dem das Unternehmen eine Rekapitalisierung seiner im Umlauf befindlichen unbesicherten, mit 8,0 % verzinsten Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 35 Millionen CAD und aller anderen Schuldtitel des Unternehmens vornehmen wird (die „Rekapitalisierung“), voraussichtlich am oder vor dem 31. Januar 2021 umgesetzt wird.



Weitere Einzelheiten zu den wesentlichen Bedingungen des Vorschlags sind in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 23. November 2020 und 10. Dezember 2020 enthalten.KSV Restructuring Inc. fungiert in Bezug auf den Vorschlag als Proposal Trustee (Sachwalter für den Vorschlag) (in dieser Eigenschaft der „Proposal Trustee“).Eine Kopie des Vorschlags ist auf der Website des Proposal Trustee (Sachwalter für den Vorschlag) verfügbar: www.ksvadvisory.com/insolvency-cases/case/nabis-holdings .