GR Silver Mining: Aktie blickt Richtung Allzeithoch, kursbewegende Nachrichten voraus!

Die Aktie von GR Silver Mining bewegt sich zum Jahresbeginn Richtung Allzeithoch. Getrieben wird das Papier nicht nur vom steigenden Silberpreis, sondern auch im Blick auf frische News.

Die Aktie von GR Silver Mining (0,88 CAD | 0,55 Euro; CA36258E1025) ist zum Jahreswechsel nicht zu stoppen. Bereits seit Anfang Dezember hat sie einen starken Aufwärtstrend aufgebaut, der sich auch im neuen Jahr nahtlos fortsetzt. Anfang September 2020 hatte das Papier des kanadischen Silber-Gold-Explorers ein Allzeithoch bei knapp 0,95 CAD markiert. Aktuell liegt man nur noch 7 Cent darunter. Da auch das Umfeld mit steigenden Silberpreisen passt, könnte sich der Trend fortsetzen und dann würden wir wohl noch im Januar ein neues Allzeithoch sehen.

Vereinbarung mit Mako vor der Tür?

Doch es hängt nicht alles von weiter steigenden Silberpreisen ab. So hat GR Silver Mining zwischen den Jahren gemeldet, dass die im Dezember 2019 mit Mako Mining geschlossene Absichtserklärung noch bis Ende Januar 2021 verlängert wird (siehe hier). Das Ziel von CEO Marcio Fonseca ist es, die historische La Trinidad-Mine von Mako zu erwerben. Dann hätte man den traditionsreichen Rosario-Mining-Distrikt in der mexikanischen Provinz Sinaloa tatsächlich wie beabsichtigt konsolidiert. Das die Frist nur bis Monatsende verlängert wurde, könnte darauf hindeuten, dass sich beide Seiten bei den Verhandlungen sehr nahe gekommen sind und lediglich etwas mehr Zeit benötigen. In wenigen Wochen werden wir es wissen.

Zwei Ressourcenschätzungen voraus

Daneben steht 2021 aber eine Menge mehr auf dem Programm. In den kommenden Wochen rechnen wir damit, dass GR SIlver ein Ressourcenupdate für sein San Marcial-Projekt veröffentlichen wird. Hierfür verfügt man bereits über eine Ressource mit 47 Mio. Unzen Silberäquivalent. Dabei befinden sich bereits 36 Mio. Unzen in der höherwertigen Kategorie „indicated“ (mehr hier). Daneben hat Fonseca die erste eigene Ressourcenschätzung für das Plomosas-Projekt angekündigt. Diese soll noch vor der Branchenmesse PDAC Anfang März vorgelegt werden. Dies hatte Fonseca per Video-Interview angekündigt. Ein jüngst genommene Großprobe hatte bereits ein ergiebiges Silberkonzentrat geliefert (siehe hier). Somit dürfte es in den kommenden Wochen jede Menge Newsflow bei GR Silver Mining geben, der die Aktie weiter antreiben könnte.