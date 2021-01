Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

„Amen“ und „Awoman“ – US-Democrat Cleaver beendet Eröffnungsgebet für neuen Kongress Emanuel Cleaver, Repräsentant aus Missouri und Democrat, sprach am Sonntag das Eröffnungsgebet am ersten Tag des 117. Kongresses. So weit, so gut. Der Video-Ausschnitt verbreitete sich rasant online und wurde in ebensolcher Geschwindigkeit teils mit …