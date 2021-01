Einladung Digitale Pressekonferenz: "Game Changer in der Pandemie: Wie ist die Stimmung in der deutschen Biotechnologiebranche?"- 14. Januar 2021 um 10:00 Uhr Nachrichtenagentur: news aktuell | 05.01.2021, 13:45 | 58 | 0 | 0 05.01.2021, 13:45 | Berlin (ots) - Wir laden Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz " Game Changer in

der Pandemie - Wie ist die Stimmung in der deutschen Biotechnologiebranche in

Anbetracht der Krise? am 14. Januar 2021 von 10:00 bis 11:00 Uhr in Form einer

online-Veranstaltung ein.



In der Pressekonferenz werden die Ergebnisse der jährlichen Trendumfrage der

Biotechnologie-Industrie-Organisation BIO Deutschland vorgestellt, die dieses

Jahr um Angaben zum Einfluss der Pandemie auf die Unternehmen erweitert wurde.

Die Umfrage, die der Verband schon zum fünfzehnten Mal durchführt, ist ein

wichtiger Stimmungsindikator der Branche und hat zum Ziel, prognostische

Aussagen zu treffen, anhand derer sich - analog zum Ifo-Geschäftsklimaindex -

die zukünftige Entwicklung der deutschen Unternehmen einschätzen lässt. Die

Trendumfrage wird zudem





Kapitalerhöhungen und Börsengängen der Branche im vergangenen Jahr. Zudem

diskutieren die Gesprächspartner die aktuelle Finanzierungssituation der Branche

in 2020.



- Wie schätzen die Biotechnologie-Unternehmen ihre aktuelle und zukünftige

Situation ein?



- Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf die Unternehmen?



- Wie beurteilen die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer das politische

Klima?



- Wie hat sich die Pandemie auf die Finanzierung deutscher

Biotechnologieunternehmen ausgewirkt?



Auf dem Podium werden folgende Fachleute Ihre Gesprächspartner sein:



- Oliver Schacht, Ph. D., Vorstandsvorsitzender BIO Deutschland e. V. /

Geschäftsführer Curetis GmbH, CEO OpGen Inc.



- Dr. Viola Bronsema, Geschäftsführerin BIO Deutschland e. V.



Moderation: Dr. Claudia Englbrecht, BIO Deutschland e. V.



Dank der Biotechnologie-Branche ist es bisher gelungen, die Corona-Pandemie

neben AHA-L und Social Distancing effektiv zu bekämpfen. Zahlreiche

Biotech-Unternehmen haben Testsysteme zur Verfügung gestellt bzw. entwickeln

diese noch weiter. Der erste zugelassene Impfstoff kommt von einem

Biotech-Gründerehepaar aus Deutschland. Zahlreiche Unternehmen entwickeln

Therapien gegen COVID-19. Rund 70 Mitglieder des Biotechnologiebranchenverbands

BIO Deutschland engagieren sich aktuell im Kampf gegen das Corona-Virus. Andere

forschen an weiteren Erkrankungen oder entwickeln nachhaltige Prozesse und

Produkte.



Wir würden uns sehr freuen, Sie am 14. Januar von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr zu

unserer digitalen Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.



Bei Interesse melden Sie sich bitte unter folgender E-Mail-Adresse an

mailto:englbrecht@biodeutschland.org . Die Einwahldaten schicken wir Ihnen dann

umgehend zu.



Pressekontakt:



BIO Deutschland e. V.

Dr. Claudia Englbrecht

Schützenstraße 6a

10117 Berlin

Tel: +49-30-2332 164 132 / Mobil: +49 151 14067326

E-Mail: mailto:englbrecht@biodeutschland.org

Web: http://www.biodeutschland.org



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74178/4804809

OTS: BIO Deutschland e.V.





