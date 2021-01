AGC Biologics bestätigt die kommerzielle Expertise in der Zell- und Gentherapie als Hersteller von Orchard Therapeutics' neu zugelassenem Libmeldy(TM)

Seattle (ots/PRNewswire) - AGC Biologics, eine weltweit führende

biopharmazeutische Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO), ist

der erste Hersteller von Orchard Therapeutics' Libmeldy(TM), das kürzlich von

der Europäischen Kommission (EK) als einmalige Therapie für berechtigte

Patienten mit früh einsetzender metachromatischer Leukodystrophie (MLD)

zugelassen wurde.



Die EK hat die volle (Standard-)Marktzulassung für Libmeldy(TM) (autologe

CD34+-Zellen, die das ARSA -Gen kodieren) erteilt, eine lentivirale

Vektor-basierte Gentherapie, die in der Mailänder Anlage von AGC Biologics

hergestellt wird. Orchard Therapeutics hat bereits mit den Vorbereitungen für

die EU-Markteinführung begonnen, um die Herstellung von Medikamenten im

kommerziellen Maßstab in der Anlage von AGC Biologics in Mailand zu

unterstützen.







Therapeutics bei diesem großen Meilenstein", sagt AGC Biologics Chief Business

Officer, Mark Womack. "Wir sind sehr stolz darauf, eines der wenigen CDMOs für

Zell- und Gentherapie mit kommerzieller Erfahrung zu sein - Libmeldy(TM) ist das

dritte kommerzielle Produkt, das wir hergestellt haben - und wir freuen uns

darauf, unsere Partnerschaft mit Orchard fortzusetzen, um diese

lebensverändernde Therapie für die von MLD Betroffenen bereitzustellen."



"Wir fühlen uns sehr geehrt, Teil der gesamten klinischen Reise dieses Produkts

gewesen zu sein, vom ersten behandelten Patienten bis hin zur Marktzulassung.

Als Hersteller sowohl des lentiviralen Vektors als auch des Medikaments sind wir

stolz darauf, Orchard bei der Behandlung dieser verheerenden Krankheit zu

unterstützen", sagt Luca Alberici, General Manager von AGC Biologics in Mailand.



"Die EK-Zulassung von Libmeldy eröffnet enorme Möglichkeiten für geeignete

MLD-Kinder, die mit dieser verheerenden Krankheit konfrontiert sind", sagt Bobby

Gaspar, M.D., Ph.D., Chief Executive Officer von Orchard. "Wir fühlen uns geehrt

durch die Möglichkeit, diese bemerkenswerte Innovation jungen, berechtigten

Patienten in der EU zur Verfügung zu stellen, und vertrauen auf die Fähigkeiten

unserer Partner bei AGC Biologics, um dieses Ziel zu erreichen."



MLD ist eine seltene neurodegenerative Störung, die durch Mutationen im ARSA

-Gen verursacht wird. Obwohl es verschiedene Formen der MLD gibt, betrifft die

Erkrankung vor allem junge Kinder. Der Krankheitsverlauf und die Lebenserwartung

variieren je nach Alter des Symptombeginns. Libmeldy(TM) wurde entwickelt, um Seite 2 ► Seite 1 von 3



