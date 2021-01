Else kann seine Präsenz im nordamerikanischen Einzelhandel als erstes Produkt in der Babykategorie der führenden digitalen Online-Community für pflanzliche Produkte, Plant X, erweitern

Als Partner von PlantX wird Else den Produktvertrieb erweitern sowie die globale Präsenz und den Verkauf über sämtliche Plant X-Vertriebskanäle, digitale und stationäre Verkaufsstandorte forcieren.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 5. Januar 2021 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), der Spezialist für pflanzliche Baby- und Kleinkindnahrung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf der Plattform der Firma Plant X, dem digitalen Gesicht der „Plant-Based Community“ und One-Stop-Shop für pflanzliche Produkte, als erster Anbieter mit seinem Produkt in der neu geschaffenen Produktrubrik für Babyprodukte der Plant X-Online-Verkaufsplattform (www.PlantX.ca/baby) vertreten ist.

„Wir sind begeistert, auf der Plant X-Plattform gelistet zu werden. Es herrscht großer Bedarf an einer solchen Community. Der Beitritt zu dieser innovativen Online-Plattform, auf der ausschließlich Unternehmen mit pflanzlichen Produkten vermarktet werden, passt ideal zu unserem Leitprinzip, Eltern echte, gesunde, ganzheitliche und nachhaltige Nahrungsprodukte auf pflanzlicher Basis für ihre Kinder anzubieten“, sagt Frau Hamutal Yitzhak, CEO und Gründungsmitglied von Else Nutrition. „Es erfüllt uns mit Stolz, Teil einer Plattform von gleichgesinnten, zweckorientierten Markenherstellern zu sein und einer immer größer werdenden Verbrauchergruppe die Vorteile von pflanzlicher Nahrung näherzubringen. Damit können wir unsere Marktpräsenz sowohl in Nordamerika als auch in Europa entsprechend steigern“, fügt sie hinzu.

„Wir finden es großartig, gemeinsam mit Else Nutrition unsere neue Rubrik für Babyprodukte auf PlantX.com einzuführen“, sagt Julia Frank, CEO von Plant X. „Wir haben den Erfolg dieses vertikalen Babynahrungsherstellers mitverfolgt; seine Aufnahme in unsere Riege von ‚pflanzlichen‘ Partnern stärkt das Potenzial in diesem Marktsegment zusätzlich.“

Plant X ist mittlerweile ein börsennotiertes Unternehmen, das in den Vereinigten Staaten, Kanada und Deutschland präsent ist und schon bald auch mit stationären Verkaufsstandorten in Nordamerika und Tel Aviv (Israel) vertreten sein wird.

Über PlantX Life Inc.

Als digitales Gesicht der „Plant-Based Community“, der Community für pflanzliche Produkte, ist die Plant X-Plattform DER One-Stop-Shop für alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Über seine rasch wachsenden Verticals offeriert das Unternehmen seinen Kunden in ganz Nordamerika mehr als 10.000 Produkte auf pflanzlicher Basis. Neben dem Lieferangebot von Mahlzeiten und Zimmerpflanzen plant das Unternehmen aktuell, sein Produktsortiment auch auf Kosmetika, Kleidung und sogar eine eigene Wassermarke auszudehnen. Das Geschäft ist dabei nicht auf den Verkauf über eine Online-Verkaufsplattform beschränkt. Über seine digitale Plattform baut das Unternehmen eine Community von gleichgesinnten Verbrauchern auf und stellt, was besonders wichtig ist, ein entsprechendes Informations- und Bildungsangebot zur Verfügung. Partnerschaften mit führenden Ernährungswissenschaftlern, Spitzenköchen und Markenunternehmen tragen maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei. Das Unternehmen steht allen offen, die sich für einen pflanzlichen Lebensstil interessieren und ein längeres, gesünderes und glücklicheres Leben genießen wollen.