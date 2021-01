Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Ausblick Zurückhaltung vor Senatorenwahlen in Georgia An der Wall Street dürften am Dienstag die entscheidenden Stichwahlen zum US-Senat in Georgia im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,17 Prozent tiefer …