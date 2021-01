Hochtief soll in Hamburg zusammen mit Implenia einen neuen Tunnel bauen. Dabei handelt es sich um einen Lärmschutztunnel an der A7 bei Altona zwischen den Anschlussstellen Othmarschen und Volkspark. Dieser hat eine Länge von 2,23 Kilometern.Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von 580 Millionen Euro. Der Anteil von Hochtief an dem Projekt liegt bei 65 Prozent. Man hat die technische Federführung, Implenia übernimmt die ...