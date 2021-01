FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt ziehen sich am Dienstag nach einem rekordhohen Jahresauftakt zurück. Der Dax weitete sein Minus am Nachmittag mit 13 618,51 Punkten auf 0,79 Prozent aus. Während auch der Eurozonen-Leitindex in ähnlichem Maße nachgab, verteidigte der MDax mit seinen mittelgroßen deutschen Unternehmen ein Plus von 0,20 Prozent auf 31 012,64 Punkte.

Am Vortag hatte der Dax mit einem Rekord von 13 907 Punkten einen positiven Jahresstart geliefert. Er litt dann aber spät mit der Wall Street unter Gewinnmitnahmen. In New York zeichnen sich nun für den Dow Jones Industrial nochmals leichte Verluste ab. Anleger meiden dort neuerdings die Unsicherheit wegen der Wahlen im US-Bundesstaat Georgia. Diese gelten als entscheidend für die künftigen Machtverhältnisse im einflussreichen US-Senat.