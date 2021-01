Lang & Schwarz und die verdiente (!) Freude über die neue Lust auf Aktien

Lang & Schwarz





Danach hat der L&S Konzern im 2020er Schlussquartal ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) in Höhe von €28 Mio. erzielt und damit mehr als fünfmal so viel wie im vierten Quartal 2019, als es €5 Mio. waren. Für das Gesamtjahr 2020 ergibt sich somit ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit in Höhe von €82 Mio., das ebenfalls ein Vielfaches der €18 Mio. aus dem Vorjahr darstellt.





Nachdem das letztjährige Auftaktquartal aufgrund der Corona-Unsicherheiten noch vergleichsweise verhalten ausfiel, und ab dem zweiten Quartal ein bisher unbeobachteter Börsenboom einsetzte, setzen die nun vorgelegten Zahlen auch schon mal ein Ausrufezeichen für 2021. Denn die Zahlen zeigen, dass das Wachstum in 2020 mit dem weiteren Jahresverlauf zugelegt hat und auch für 2021 ist kein Abflauen der Handelstätigkeit zu erwarten. Die vielen neuen Börsenbegeisterten werden vielmehr inzwischen auch von Profis als neue (erste) deutsche Börsengeneration betrachtet, die ihre Geldanlage aktiv in die eigenen Hände nimmt. Davon profitiert auch Lang & Schwarz; nicht nur wegen ihrer maßgeblichen Beteiligung an wikifolio. Selbst wenn im 1. Quartal 2021 lediglich die Handelsumsätze aus dem 4. Quartal 2020 erreicht würden, ergäbe sich hieraus bereits eine deutliche Steigerung zum Vorjahr.





Dividende ausschütten zu wollen, und dürfte daher im Jahresverlauf zu den Aktien mit der höchsten Dividendenrendite avancieren. Denn je Aktie dürften in 2020 deutlich über €10 verdient worden sein, zu denen sich noch eine anteilige Auflösung von Steuerrückstellungen gesellt.



Disclaimer: Habe Lang & Schwarz auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Börsenhandelsplatzbetreiber[WKN: 645932] kann momentan vor Kraft kaum laufen. So kann und muss man wohl die jüngste Meldung interpretieren, in denen L&S vorläufige Zahlen zum 4. Quartal 2020 vorgelegt hat.