Photon Energy geht an den regulierten Markt

Die Aktien von Photon Energy notieren seit heute an den regulierten Märkten der Börsen in Warschau (Polen) und Prag (Tschechien). Bisher erfolgte die Notierung im Freiverkehr der beiden Börsen. Dabei handelt es sich um den NewConnect (Warschau) bzw. um den Free Market (Prag).Mit der veränderten Notierung will man die Handelsliquidität fördern. Auch soll die Investorenbasis verbreitert werden. Die Aktie soll attraktiver für ...