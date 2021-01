Deutsche Lottogesellschaften mit gutem Jahresergebnis 2020 (FOTO)

Koblenz (ots) - Die Spielangebote des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB)

erfreuten sich auch im Jahr 2020 großer Beliebtheit. So steigerten sich die

Spieleinsätze in diesem Zeitraum um 8,8 Prozent auf über 7,9 Milliarden Euro.

Außerdem wurden 145 Millionengewinne erzielt. An Steuern und Abgaben konnten

mehr als 3,1 Milliarden Euro an die Landeshaushalte abgeführt werden.



Jürgen Häfner, Geschäftsführer der derzeit im DLTB federführenden Gesellschaft

Lotto Rheinland-Pfalz, ist zufrieden mit dem abgelaufenen Jahr: "Die 16

deutschen Landeslotteriegesellschaften haben sich während der Corona-Pandemie

2020 als krisenfest und verlässlich erwiesen. Dieses gute Jahresergebnis zeigt,

dass unsere Spielangebote nach wie vor bei den Spielteilnehmerinnen und

Spielteilnehmern beliebt sind - obwohl in der Pandemie zahlreiche Annahmestellen

vorübergehend schließen mussten", sagt der Geschäftsführer: "Diese Schließungen

haben viele Kundinnen und Kunden aber zum Beispiel durch die Abgabe von

Mehrwochenscheinen sowie die Nutzung unserer Online-Angebote kompensiert."







Schnitt jede Woche fast drei Gewinne in Millionenhöhe", konstatiert Jürgen

Häfner. Insgesamt wurden 1094 Gewinne von 100.000 Euro und mehr erzielt.



Erfreuliche Entwicklung bei LOTTO 6aus49



Insbesondere LOTTO 6aus49 machte im vergangenen Jahr erneut positiv von sich

reden. Durch den Klassiker haben die Gesellschaften des DLTB im Jahr 2020 wieder

die meisten Spielteilnehmer erreicht. Mit rund 3,98 Milliarden Euro Spieleinsatz

wurde das ohnehin schon gute Vorjahresergebnis erneut um mehr als 12 Prozent

übertroffen. Damit hält LOTTO 6aus49 weiterhin über 50 Prozent am Gesamteinsatz

und ist nach wie vor die beliebteste Lotterie in Deutschland.



"Beim LOTTO 6aus49 hat sich die seit 23. September 2020 geltende behutsame

Produktveränderung positiv ausgewirkt. Eine Verbesserung des Gewinnplans sowie

eine moderate Anpassung der Spieleinsätze haben nicht nur zu höheren Einsätzen

geführt, sondern auch zu einem schnelleren Anwachsen des Jackpots in der

Gewinnklasse 1 in zweistellige Millionenhöhen", blickt Jürgen Häfner zurück.

Durch die Produktveränderung wurden alle Gewinnklassen gestärkt. Vor allem der

klassische Sechser ohne Superzahl ist jetzt deutlich häufiger millionenschwer.



Eurojackpot erzielt deutliches Einsatzplus



Die europäische Lotterie Eurojackpot hat ebenfalls zum positiven Jahresergebnis

2020 beigetragen. Die in 17 europäischen Ländern angebotene Lotterie

verzeichnete im vergangenen Jahr in Deutschland ein Einsatzplus von 18 Prozent

auf mehr als 1,47 Milliarden Euro. Nach einem schwächeren Jahr 2019 sind die Seite 2 ► Seite 1 von 3



145 Mal wurden Beträge von einer Million Euro und mehr gewonnen. "Das waren imSchnitt jede Woche fast drei Gewinne in Millionenhöhe", konstatiert JürgenHäfner. Insgesamt wurden 1094 Gewinne von 100.000 Euro und mehr erzielt.Erfreuliche Entwicklung bei LOTTO 6aus49Insbesondere LOTTO 6aus49 machte im vergangenen Jahr erneut positiv von sichreden. Durch den Klassiker haben die Gesellschaften des DLTB im Jahr 2020 wiederdie meisten Spielteilnehmer erreicht. Mit rund 3,98 Milliarden Euro Spieleinsatzwurde das ohnehin schon gute Vorjahresergebnis erneut um mehr als 12 Prozentübertroffen. Damit hält LOTTO 6aus49 weiterhin über 50 Prozent am Gesamteinsatzund ist nach wie vor die beliebteste Lotterie in Deutschland."Beim LOTTO 6aus49 hat sich die seit 23. September 2020 geltende behutsameProduktveränderung positiv ausgewirkt. Eine Verbesserung des Gewinnplans sowieeine moderate Anpassung der Spieleinsätze haben nicht nur zu höheren Einsätzengeführt, sondern auch zu einem schnelleren Anwachsen des Jackpots in derGewinnklasse 1 in zweistellige Millionenhöhen", blickt Jürgen Häfner zurück.Durch die Produktveränderung wurden alle Gewinnklassen gestärkt. Vor allem derklassische Sechser ohne Superzahl ist jetzt deutlich häufiger millionenschwer.Eurojackpot erzielt deutliches EinsatzplusDie europäische Lotterie Eurojackpot hat ebenfalls zum positiven Jahresergebnis2020 beigetragen. Die in 17 europäischen Ländern angebotene Lotterieverzeichnete im vergangenen Jahr in Deutschland ein Einsatzplus von 18 Prozentauf mehr als 1,47 Milliarden Euro. Nach einem schwächeren Jahr 2019 sind die