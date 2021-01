OpenGate Capital unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des nordamerikanischen und europäischen Geschäfts zur Herstellung von amphoteren Tensiden von Solvay S.A.

Die globale Private-Equity-Gesellschaft OpenGate Capital hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäfts zur Herstellung von amphoteren Tensiden (kurz das „Unternehmen“) von Solvay (Euronext: SOLB) unterzeichnet hat. Die Akquisition unterliegt zufriedenstellenden Verhandlungen mit dem Betriebsrat sowie behördlichen Genehmigungen.

Das Unternehmen ist ein wichtiger Akteur im Tensidbereich, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellung von amphoterischen Tensiden liegt, die hauptsächlich in Körperpflege-, Haarpflege- und Reinigungsmitteln verwendet werden. Ungefähr 175 Mitarbeiter sind Teil des Unternehmens, das drei Hauptproduktionsstandorte in University Park (Illinois, USA), Halifax (GB) und Genthin (Deutschland) und ein Umarbeitungsgeschäft in der Türkei umfasst.