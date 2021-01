BARCLAYS belässt VODAFONE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Pence belassen. Analyst Maurice Patrick aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den britischen Telekomkonzern mit Blick auf das kürzlich abgegebene Gebot für die restlichen Minderheitsanteile an Kabel Deutschland./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 23:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.