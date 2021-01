BERENBERG belässt SHELL B auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die B-Aktie von Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 1570 Pence belassen. Der aktualisierte Ausblick des Ölkonzerns auf das Schlussquartal sei pessimistisch, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht nun von einem 17-prozentigen Rückgang beim Ergebnis je Aktie (EPS) 2020 aus. Auf seine Schätzungen für 2021 und 2022 habe das aber wenig Einfluss./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.