Märkte in einer Welt nach der Pandemie Gastautor: Simon Weiler | 05.01.2021, 04:38 | 41 | 0 | 0 05.01.2021, 04:38 | 2020 hielt mit der COVID-19-Pandemie eine der größten globalen Herausforderungen bereit, andererseits erwies es sich für Investoren aber auch als lohnend. Wo stehen also die Märkte zu Beginn des Jahres 2021? Chief Investment Officer der Credit Suisse, Michael Strobaek, teilt in der nachfolgend verlinkten Global CIO Note seine Einschätzung zu Schlüsselthemen des neuen Jahres und seine Aussichten für die Eigenkapitalmärkte, für die er solide Gewinne erwartet. Den kompletten Bericht auf Englisch finden sie hier. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



