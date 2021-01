UBS belässt BOEING CO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Auslieferungszahlen des Marktforschers Cirium deuteten auf einen starken Dezember für den Krisenflieger 737 Max hin, schrieb Analyst Myles Walton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Langstreckenjet 787 mache dagegen mehr Kummer. Der Experte rechnet bei dem Flugzeugbauer mit einem düsteren vierten Quartal, bleibt aber optimistisch für die Aktie in Erwartung einer schwungvolleren Zukunft./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 17:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.