Wie die spanischen Anbauer das Beste aus Sonnenlicht machen / So funktionieren die Solargewächshäuser in Südeuropa (FOTO)

München (ots) - Mit dem Obst und Gemüse aus den Gewächshäusern im südöstlichen

Spanien, die 35.000 Hektar landwirtschaftlich genutzter Flächen zwischen Almería

und Granada bedecken, werden 60 Prozent der Europäer mit frischem, gesundem und

natürlichem Obst und Gemüse versorgt - und das sogar in den Wintermonaten, wenn

die niedrigen Temperaturen in Nordeuropa keine Produktion erlauben.



Das Mikroklima macht's möglich





An der Küste von Almería und Granada scheint die Sonne durchschnittlich mehr als3.000 Stunden im Jahr. Dies und die Nutzung von Solargewächshäusern mit einerspeziellen Kunststofffolie haben hier die Entwicklung von derSubsistenzlandwirtschaft hin zu einem der fortschrittlichsten und produktivstenSysteme der Welt ermöglicht. Tatsächlich haben die Vereinten Nationen Almeríaund Granada im Jahr 2017 als bestes Beispiel für Nachhaltigkeit bei derErnährungssicherung der Weltbevölkerung herausgestellt - als System, das seineEnergie allein aus dem Sonnenlicht bezieht.Energie aus natürlicher Fotosynthese statt FotovoltaikWenn es um Solargewächshäuser in Südspanien geht, liegt der falsche Gedankenahe, dass diese Gewächshäuser mit der Energie betrieben werden, die mitSolarzellen durch die Umwandlung von Sonnenlicht in Strom erzeugt wird.Tatsächlich wird aber in den Solargewächshäusern das Sonnenlicht in den Blätternder Pflanzen ohne die Hilfe von Solarzellen durch die natürliche Fotosynthese innahrhafte und gesunde Energie umgewandelt. Während die übliche Solarenergie alsofür praktische Zwecke in Elektrizität umgewandelt wird, entstehen durch dieFotosynthese der Pflanzen Vitamine, Mineralien, Antioxidantien sowieBallaststoffe - und damit köstliches frisches Obst und Gemüse.Jan van der Blom, Leiter der Abteilung Agrarökologie bei dem Dachverbandandalusischer Obst- und Gemüseanbauverbände (APROA), erläutert: "Bei denSolargewächshäusern treffen die Sonnenstrahlen auf die Kunststoffabdeckungen;diese lassen das nötige Licht durch, damit die Pflanzen Fotosynthese betreibenkönnen, indem sie CO2 aus der Luft aufnehmen und in vielfältige und gesundeNährstoffe umwandeln. Bei diesem Prozess werden zugleich große Mengen anSauerstoff an die Atmosphäre abgegeben."Das bedeutet: In den Solargewächshäusern von Almería und Granada stammen 96Prozent der eingesetzten Energie ausschließlich von der Sonne, ohne dass andereEnergiequellen oder fossile Brennstoffe verwendet werden müssten. Dieses Modellunterscheidet sich deshalb deutlich von den Produktionsmethoden in anderenGewächshäusern, bei denen künstliche Heiz- und Beleuchtungssysteme eingesetzt