FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag unter dem Strich kaum von der Stelle bewegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2270 US-Dollar und damit kaum mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2271 (Montag: 1,2296) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8149 (0,8133) Euro.

Der Kursverlauf zwischen Euro und Dollar war am Dienstag zweigeteilt. Am Vormittag konnte der Euro zunächst etwas zulegen. Auslöser war ein auf breiter Front schwächelnder US-Dollar. Am Nachmittag erhielt jedoch der Dollar Auftrieb durch solide Konjunkturdaten aus den USA. Ein wichtiges Stimmungsbarometer aus de US-Industrie hellte sich deutlich auf. Die Industrie dürfte die konjunkturellen Belastungen durch die Corona-Pandemie damit weiter begrenzen.