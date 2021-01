DGAP-News Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.12.2020 (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 05.01.2021, 17:25 | 58 | 0 | 0 05.01.2021, 17:25 | Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.12.2020

^

DGAP-NAV: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.12.2020

05.01.2021 / 17:25

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 31.12.2020 Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 31.12.2020 2,85 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 2,36 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 17,19% unter dem Inventarwert vom 31.12.2020. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und eventuell anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt. Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sind (geordnet nach Positionsgröße auf Basis der aktuellen Kurse): GK Software SE,

MAN SE,

freenet AG,

Rocket Internet SE,

Allerthal-Werke AG,

ZEAL Network SE,

Weleda AG PS,

Lotto24 AG,

Kabel Deutschland Holding AG,

Horus AG.

Tele Columbus AG: Die Kublai GmbH, ein von Morgan Stanley Infrastructure beratenes Unternehmen, kündigte ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von 3,25 Euro je Tele Columbus-Aktie an. Wir haben unsere Aktienposition deutlich aufgestockt.

Kabel Deutschland AG: Der US-amerikanische Hedgefonds Elliott sowie die zwei weiteren Minderheitsaktionäre D. E. Shaw und UBS O'Connor LLC (alle zusammen 17,1%) verkaufen für 103 Euro je Aktie ihre Anteile an der Kabel Deutschland AG an den Großaktionär Vodafone, dessen Beteiligung damit auf 93,8% wächst. Vodafone bietet den übrigen Aktionären an, ihre Anteile ebenfalls zu 103 Euro zu übernehmen. Aus dem bestehenden Unternehmensvertrag ergibt sich eine jährliche Ausgleichszahlung als Garantiedividende in Höhe von 3,17 Euro. Die Scherzer & Co. AG hat in diesem Umfeld eine Beteiligung an der Kabel Deutschland AG erworben. Seite 2 ► Seite 1 von 2 Scherzer Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Diskussion: Kennt jemand Porzellanfabrik Zeh, Scherzer&Co?? Wertpapier

Scherzer Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer