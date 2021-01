iTeos nimmt an 39. Jahrestagung der J.P. Morgan Healthcare Conference teil

CAMBRIDGE, Mass. und GOSSELIES, Belgien, Jan. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq:ITOS), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Vorreiter bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation hochdifferenzierter immunonkologischer Therapeutika ist, hat heute bekanntgeben, dass Michel Detheux, PhD, President und Chief Executive Officer, auf der 39. jährlichen JP Morgan Conference, die am Dienstag, dem 12. Januar 2021 um 9:10 Uhr ET virtuell stattfindet, einen Unternehmensüberblick präsentieren wird.

Über iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung und Vorreiter bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation hochdifferenzierter immunonkologischer Therapeutika. Auf der Grundlage seines tiefgehenden Verständnisses des Mikroumfelds von Tumoren und immunsuppressiven Signalwegen entwickelt iTeos Therapeutics neue Produktkandidaten mit dem Ziel, den klinischen Nutzen onkologischer Therapien zu verbessern.Die innovative Pipeline umfasst zwei in der klinischen Phase befindliche Programme, die auf neue validierte immunonkologische Signalwege abzielen und auf früheren Erkenntnissen auf diesem Gebiet aufbauen sollen, um differenzierte pharmakologische und klinische Profile zu erhalten.Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat, EOS-850, ist als ein hochselektiver niedermolekularer Antagonist des Adenosin A2A-Rezeptors im Adenosintriphosphat-Adenosin-Signalweg konzipiert – bei einem breiten Spektrum von Tumoren ein wichtiger Treiber der Immunsuppression in der Mikroumgebung von Tumoren.EOS-850 wird in einer offenen klinischen Studie der Phase-I/IIa bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht, und es wurde eine ermutigende vorläufige Einzelwirkstoffaktivität im Dosiseskalationsteil der Studie beobachtet.Der führende Antikörperproduktkandidat, EOS-448, ist ein Antagonist von TIGIT (T-Zell-Immunrezeptor mit Ig- und ITIM-Domänen), einem Checkpoint, der sowohl bei inhibitorischen als auch stimulierenden Signalwegen des Immunsystems eine Rolle spielt.EOS-448 wurde auch für die Bindung an den Fc-Gamma-Rezeptor bzw. FcγR entwickelt, um eine antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC)-Aktivität zu fördern, einschließlich der Beseitigung von tumorinfiltrierenden regulatorischen T-Zellen (Tregs).Vor Kurzem wurde eine offene klinische Phase-I/IIa-Studie mit EOS-448 bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren eingeleitet.Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts, USA, und betreibt ein Forschungszentrum im belgischen Gosselies.

