Die EU-einheitliche Beschaffungsstrategie hält Dr. Feldmeier für richtig. "DiePandemie ist ein globales Problem, dass nur gemeinsam zu lösen ist. NationaleAlleingänge à la "America first" verbieten sich. Es geht auch nicht alleine umdie Produktionskapazitäten in Deutschland und der EU, sondern um sehr komplexeund globale Prozesse der Beschaffung für die Produktion der Impfstoffe. Einglobales Problem kann man nur mit gemeinsamen Anstrengungen aller lösen. Dabeibeziehe ich die Zulieferindustrie genauso ein, wie die Firmen die zum Beispielsterile Verdünnungslösungen, Kanüle und Spritzen liefern", so Dr. Feldmeier.Hinweis: Die Verwendung des Fotos ist unter der Quellenangabe BPI/Kruppa und inVerbindung mit der Pressemeldung honorarfrei.Pressekontakt:Andreas Aumann (Pressesprecher), Tel. 030 27909-123, mailto:aaumann@bpi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/21085/4805106OTS: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie