Spencer Stuart verpflichtet sich zu 50 Prozent Frauen auf Vorschlagslisten bei Vorstandssuchen

Frankfurt am Main/München/Duesseldorf (ots) - Am morgigen 6. Januar 2021 solldas "Führungspositionengesetz" vom Bundeskabinett beschlossen werden. Es legtfest, dass künftig mindestens eine Frau Vorständen börsennotierter undparitätisch mitbestimmter Unternehmen angehören muss, wenn dieser Vorstand mehrals drei Mitglieder hat. Spencer Stuart ist eine der weltweit größtenExecutive-Search- und Leadership-Advisory-Firmen und wird seit Jahrzehnten mitSuchen nach Vorständen für deutsche Unternehmen beauftragt. Anlässlich desbevorstehenden Kabinettsbeschlusses äußert sich Spencer Stuart wie folgt:- Wir sehen in der im Bundekabinett am 6. Januar zum Beschluss vorliegendenMaßnahme zur Frauenquote eine logische Entwicklung, angesichts einerlangjährigen Debatte, vieler wissenschaftlicher Beiträge und eines verändertenBewusstseins zur Bedeutung diverser Teams.- Auch nach unserer Überzeugung und Erfahrung macht ein inkludierenderFührungsstil und ein divers zusammengesetztes Management langfristigUnternehmen erfolgreicher. Seit Jahren platzieren wir viele Frauen fürTop-Positionen für Unternehmen, unterstützen unsere Klienten beim Aufbau undder Akzeptanz diverser Management-Teams und verfügen entsprechend über Talent-Pools mit qualifizierten Managerinnen.- Seit Einführung der gesetzlichen Frauen-Quote im Aufsichtsrat ist die Anzahlvon Frauen in diesem Gremium angestiegen. Wir wissen, dass es unabhängig vonIndustriesektoren eine ausreichende Zahl an hoch-qualifizierten weiblichenFührungskräften auch für Vorstandspositionen gibt. Es braucht nur Mut undBereitschaft der Verantwortlichen und Entscheider sich für die Lebens- undKarrierewege exzellenter Kandidatinnen zu öffnen.- Um die Bemühungen für mehr Gender-Diversity zu unterstützen, verpflichten wiruns dazu, dass unsere Vorschlagslisten für Vorstandssuchen zur Hälfte ausgeeigneten Kandidatinnen bestehen.- Mit dieser Praxis unterstützen wir Unternehmen bei einem wichtigenParadigmen-Wechsel. Kompetenter Beratung kommt daher künftig noch mehrBedeutung zu. In der Vergangenheit bot das Erkennen von Gleichheit die größteSicherheit bei der Zusammensetzung von Management-Teams. In der heutigenkomplexen Wirtschaftswelt verspricht jedoch das Einbeziehen unterschiedlicherPerspektiven den größten Erfolg. Wer komplementäre Kompetenzen im Vorstandsucht, muss auf Diversität setzen.- Der "Diversity"-Begriff ist in der öffentlichen Diskussion mit dem Thema"Geschlecht" aktuell daher zumeist noch immer zu eng gefasst. Auchinterkulturelle Vorstandsteams bspw. schaffen in einer globalisiertenWirtschaft nachhaltig Wert. Inklusion und Vielfalt werden das Erfolgsmodellder Zukunft sein. Wir erwarten hierüber in den kommenden Jahren eineintensivere Debatte in Deutschland.