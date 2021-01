Lockdown an Schulen und Kitas wird bis Ende Januar verlängert Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 05.01.2021, 18:54 | 84 | 0 | 0 05.01.2021, 18:54 | BERLIN (dpa-AFX) - Wegen weiter hoher Corona-Infektionszahlen wird der Lockdown an Schulen und Kitas bis Ende Januar verlängert. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Dienstag in Berlin verständigt, wie aus ihrem Beschlusspapier hervorgeht./sk/DP/nas Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer