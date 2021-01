LONDON (dpa-AFX) - Mit hohen Zahlen bei Corona-Neuinfektionen, Todesfällen und Patienten hat der britische Premierminister Boris Johnson den neuen landesweiten Lockdown gerechtfertigt. "Mehr als zwei Prozent der Bevölkerung sind infiziert", sagte Johnson am Dienstag in London. Mit mehr als 60 000 neuen Fällen hatte Großbritannien den offiziellen Daten zufolge erneut einen Tagesrekord. Mehr als 800 Menschen starben mit oder an Covid-19. In Kliniken würden derzeit 40 Prozent mehr Menschen behandelt als zum Höhepunkt im April 2020, sagte Johnson weiter.

Das Parlament soll den Lockdown-Maßnahmen an diesem Mittwoch zustimmen. Demnach müssen nicht lebensnotwendige Geschäfte und Einrichtungen schließen. Die Menschen dürfen ihr Haus nur für den Weg zur Arbeit, für dringende Einkäufe und Arztbesuche verlassen. Freizeitsport ist verboten. Johnson rechnet damit, dass die Maßnahmen voraussichtlich bis Mitte Februar in Kraft bleiben müssen. In den anderen Landesteilen gelten ähnliche Restriktionen.