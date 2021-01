05.01.2021 / 19:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Abivax veröffentlicht Review Paper in "Drug Discovery Today" zum Wirkmechanismus und Potential von ABX464 als fundamental neue Behandlungsoption bei chronisch entzündlichen Erkrankungen

* Das Review-Paper erläutert die molekularen Mechanismen, die basierend auf der spezifischen Hochregulierung von microRNA-124 (miR-124) zum stark entzündungshemmenden Effekt des Leitmoleküls ABX464 führen

* Die wissenschaftlichen Daten belegen das Potential von ABX464, die eigentliche Ursache der Entzündungsreaktion zu bekämpfen, und erklären die wirkungsvolle Induktion und die Aufrechterhaltung der klinischen Remissionen aus den Phase-2a-Studien in Colitis ulcerosa

* Das Ergebnis der Veröffentlichung untermauert das Blockbuster-Potential von ABX464 zur Behandlung unterschiedlicher Indikationen im Bereich entzündlicher Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf

PARIS, Frankreich, 5. Januar 2021 - 19:00 Uhr (MEZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem nutzt, um neuartige Therapien für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs zu entwickeln, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Review-Paper auf Einladung des renommierten Wissenschaftsjournals "Drug Discovery Today" veröffentlicht hat, mit dem Titel "ABX464 führt zu spezifischer und selektiver Induktion von miR-124 in Immunzellen: ein Paradigmenwechsel bei der Behandlung entzündlicher Krankheiten".



Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, CEO von Abivax, sagte: "Unsere aktuelle Veröffentlichung in Drug Discovery Today zeigt erneut den einzigartigen Wirkmechanismus unseres Lead-Produktkandidaten ABX464 sowie sein Potential, einen Paradigmenwechsel hin zu einer wirksamen und langanhaltenden Behandlung chronisch entzündlicher Krankheiten einzuleiten. Wir sind daher sehr gespannt auf die Ergebnisse unserer laufenden Studien, die wir im zweiten Quartal dieses Jahres erwarten. Dazu gehören die Phase-2b-Studie zur Behandlung von Colitis ulcerosa, die Phase-2a-Studie zur Behandlung von rheumatoider Arthritis sowie die Phase-2b/3-Studie in Covid-19, die das Ziel hat, die überschießenden Entzündungsreaktionen in Hochrisikopatienten zu verhindern. Darüber hinaus arbeiten wir mit Hochdruck daran, die zulassungsrelevante Phase-2b/3-Studie in der Indikation Morbus Crohn im Laufe dieses Jahres zu starten. Das Review-Paper beschreibt den stark entzündungshemmenden Wirkmechanismus von ABX464, der unsere Annahme untermauert, dass ABX464 über ein Blockbuster-Potential zur Behandlung unterschiedlicher Indikationen im Bereich entzündlicher Erkrankungen verfügt. Abivax wird sich daher weiter darauf konzentrieren, mögliche zusätzliche Indikationen zu identifizieren, in denen unser Leitmolekül das Leben der Patienten, die dringend neue, wirkungsvolle und langanhaltende Behandlungsmöglichkeiten benötigen, deutlich verbessern kann."