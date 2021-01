Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA bestätigt vor wenigen Minuten, dass sich der zuständige Ausschuss CHMP am morgigen Mittwoch weiter mit der Zulassung des Moderna-Impfstoffs in der Europäischen Union beschäftigen wird. Man hat zu diesem Thema bereits am gestrigen Montag getagt. Zur Überraschung vieler Beobachter wurde dabei jedoch noch keine Entscheidung getroffen. Vielmehr hat man das Thema vertagt.Nun wird klar, ...