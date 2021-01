Die Aktienmärkte an der Wall Street heute wenig verändert - nach der gestrigen Schwäche scheint der Tenor zu sein: auch wenn die US-Demokraten beide Senats-Sitze in Georgia gewinnen, werde es dennoch einen parlamentarisc

Die Aktienmärkte an der Wall Street heute wenig verändert - nach der gestrigen Schwäche scheint der Tenor zu sein: auch wenn die US-Demokraten beide Senats-Sitze in Georgia gewinnen, werde es dennoch einen parlamentarischen "gridlock" (Stillstand aufgrund knapper Mehrheitsverhältnisse) geben. Also scheinbar kein Grund zur Sorge. Aber da gibt es einen kleinen Haken (mehr dazu im Video). Werden wir morgen bereits wissen, wer in Georgia gewinnt? Heute die Aktienmärkte volatil, der Leitindex S&P 500 pendelt um die auch für die Optionsmärkte wichtige Marke von 3700 Punkten herum - während der Dax heute eher schwach unterwegs ist. Ist die (kleine) Korrektur von gestern jetzt am zweiten Handelstag des Jahres bereits abgeschlossen?

Das Video "Kein Grund zur Sorge - oder?" sehen Sie hier..