Sunfarming hat im Oktober einen Darlehensvertrag mit der ING Bank Slaski abgeschlossen, um Projekte in Polen langfristig zu finanzieren. Die Vereinbarung hat ein Volumen von 116 Millionen PLN. Davon hat man zum Jahresende 45 Millionen PLN abgerufen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Zu den Konditionen gibt es keine Auskunft.Man will damit ein Photovoltaik-Portfolio in Polen über 26 MWp refinanzieren. Insgesamt kommt ...