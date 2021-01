Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BioNTech Wird die Bestellung deutlich aufgestockt? In den vergangenen Tagen hat es teils massive Kritik an der Einkaufspolitik der Europäischen Union bei den Corona-Impfstoffen gegeben. Oft war zu hören, dass man zu wenig bei BioNTech eingekauft habe. Dies ist der bisher einzige in der EU …