InflaRx startet Studie

InflaRx hat die Patientenrekrutierung für eine Phase-II Studie abgeschlossen. Dabei geht es um Vilobelimab im Kampf gegen eine bestimmt Vaskulitis, eine Gefäßentzündung. Diese Entzündung kann lebensbedrohlich sein. Bei InflaRx hofft man auf einen Erfolg dieser Studie in Europa. In den USA gibt es zudem eine weitere Studie, bei der die Sicherheit im Fokus steht.An der aktuellen Studie nehmen in ganz Europa 57 Patienten teil. ...