Bay Materials erhält Patente zum Schutz von innovativem Clear-Aligner-Material Zendura FLX

FREMONT, Kalifornien, 5. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Bay Materials LLC, ein führender Anbieter von thermoformbaren Hochleistungskunststoffen für die kieferorthopädische Clear-Aligner-Therapie (CAT), gab heute bekannt, dass das US-amerikanische Patent- und Markenamt sein zweites Patent für Bays „Dual Shell Dental Appliance and Material Constructions"-Patentfamilie genehmigt und erteilt hat. Das neue Patent, US 10.870.263 B2, wurde im Dezember 2020 erteilt und enthält 34 Ansprüche für thermoformbare Platten und kieferorthopädische Geräte. Es ergänzt das im Februar 2020 erteilte Patent US 10.549.511 B2.

„Diese Patente schützen die Zendura FLX Aligner-Materialien von Bay Materials und bestätigen unseren innovativen Ansatz für fortschrittliche thermoformbare Materialien und kieferorthopädische Aligner", erklärte Ray Stewart PhD, General Manager und Gründer von Bay Materials. „Die Patente stärken unsere Wettbewerbsposition, schützen unsere F&E-Investitionen und verhindern, dass andere das Material kopieren. Die innovative und firmeneigene Dual-Shell-Konstruktion wurde entwickelt, um hervorragenden Patientenkomfort bei genügend Kraft zur Bewegung der Zähne während des Tragezyklus zu gewährleisten. Deshalb ist Zendura FLX bei den Alignerproduzenten unter unseren Kunden, die von unserem Geschäftszweig Zendura Dental bedient werden, sehr gefragt."