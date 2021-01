Surge Copper ernennt Leif Nilsson zum Chief Executive Officer

Herr Nilsson hat in den letzten 15 Jahren eine Karriere in der Bergbauberatung und im Investmentbanking für verschiedene kanadische und internationale Firmen gemacht, zuletzt als Senior Vice President bei einer australischen multinationalen Investmentbank mit einer marktführenden Bergbauberatungspraxis. Er hat bei vielen hochkarätigen M&A- und kanadischen Kapitalmarkttransaktionen beraten und sich einen Ruf für hervorragende Leistungen und Integrität erworben. Herr Nilsson hat einen Honours Bachelor of Science in Physik und Explorationsgeophysik von der University of Toronto und einen Master in Finance von INSEAD.

Dr. Shane Ebert, Präsident von Surge, kommentiert: „Als Teil der kürzlichen Verjüngung der Aktivitäten bei Surge, einschließlich der Ernennung neuer Vorstandsmitglieder und der Übernahme des Berg-Projekts, haben wir uns auf den Weg gemacht, eine neue Führung für die nächste Wachstumsphase von Surge zu etablieren. Das Unternehmen benötigt eine Führungskraft mit spezifischen Fähigkeiten, die Leif mitbringt, und sowohl ich als auch der Rest des Vorstands sind sehr erfreut, Leif im Team willkommen zu heißen."

Pat Glazier, Vorsitzender von Surge, sagte: „Ich freue mich, dass Leif das Unternehmen leitet, während wir unsere Projekte vorantreiben, das Team weiter ausbauen und entwickeln und weitere Wachstumsinitiativen verfolgen. Mit Leifs Fachwissen, Shanes fundierten Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Ootsa-Projekt und dem Scharfsinn, den die kürzlich hinzugekommenen, sehr erfahrenen Mitglieder des Vorstands und des Beraterteams mitbringen, bin ich gespannt, was unser wachsendes Team leisten wird."

Leif Nilsson fügte hinzu: „Ich bin begeistert, an diesem Punkt der Unternehmensentwicklung zu Surge zu kommen. Surge kontrolliert einzigartige und hochwertige Vermögenswerte, die eine hervorragende Grundlage für den Aufbau von Aktionärswert bilden. Der Vorstand und das Managementteam des Unternehmens verfügen über die richtigen Fähigkeiten und die richtige Erfolgsbilanz, um unsere Ambitionen zu verwirklichen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern des Unternehmens, um nachhaltigen Wert zu schaffen."