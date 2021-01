Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital gibt Ernennung des Autorennsport-Unternehmers George Steinbrenner IV in PowerTaps Fachbeirat bekannt

VANCOUVER, British Columbia, 6. Januar 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen gibt die Ernennung von Herrn George Steinbrenner IV in den Fachbeirat der PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap) bekannt. Wie bereits am 28. Oktober 2020 bekannt gegeben, hat das Unternehmen im Rahmen seiner Anlagestrategie im Wasserstoffsektor in PowerTap investiert.

George ist der jüngste Teambesitzer innerhalb der NTT INDYCAR-Serie. Sein eigenes Engagement für Nachhaltigkeit, das durch Führungsqualitäten und Beispiele in seiner Familie und verwandten Unternehmen gestärkt wird, trägt zu seinem Engagement bei, dem Beispiel der INDYCAR zu folgen, indem er einen geplanten Schritt zur Implementierung von Single-Source-Hybridsystemen ab 2023 ankündigte.

George bringt seine eigene langfristige Sichtweise in das ehrgeizige Ziel ein, die Botschaft der Nachhaltigkeit im Motorsport zu unterstützen, indem er aktiv einzigartige Initiativen verfolgt wie:

- Betrieb eines mit alternativem Kraftstoff betriebenen Transporters und eines Begleitgenerators, um eine kohlenstoffneutrale (oder bessere) Beförderungsweise zu erzielen.

- Unterstützung bei der Umsetzung umfassender Recyclingprogramme in der gesamten INDYCAR-Landschaft, einschließlich der Rennstätten.

- Leitung der Bemühungen zur Einführung von Ökostrom auf Campingplätzen in der gesamten INDYCAR-Ablaufsplanung, dort wo Camping vorherrscht.

George kommentierte: "Während wir kontinuierlich die Sektoren nachhaltiger Energie kennenlernen und analysieren, finden wir weiterhin Möglichkeiten, diese Initiativen mit unseren bestehenden Plattformen zu kombinieren. Obwohl mein Hauptaugenmerk weiterhin auf der Integration von Nachhaltigkeitsprogrammen in meine eigenen unabhängigen Unternehmen liegt, ist das Yankee Stadium weiterhin führend bei Initiativen für Nachhaltigkeit und öffentlicher Gesundheit, da es als erste Sportstätte der Welt das WELL Health-Safety Rating des International WELL Building Institute erhalten hat durch Einbau eines Lüftungssystemzusatzes auf Wasserstoffbasis zur Bekämpfung von Krankheitserregern in der Luft.