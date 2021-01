Victory reicht Betriebsbenachrichtigung für Konzessionsgebiet Loner in Nevada ein

Vancouver (British Columbia, Kanada), 6. Januar 2021. Victory Resources Corporation (CSE: VR, FWB: VR61, OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Betriebsbenachrichtigung (Notice of Operations) hinsichtlich der Genehmigung eines 500 Meter umfassenden Kurzbohrloch-Bohrprogramms im kürzlich im Rahmen einer Option erworbenen Konzessionsgebiet Loner in Nevada eingereicht hat, das Ende Januar beginnen soll, was jedoch von einer Genehmigung abhängig ist.

„Das First-Pass-Bohrprogramm im Konzessionsgebiet Loner soll die Abschnitte des goldhaltigen Quarzerzgangs bestätigen, der mit dem historischen Untertagebau und den kartierten Goldvorkommen an der Oberfläche übereinstimmen. Es ist davon auszugehen, dass das Bohrprogramm eine breitere Mineralisierung über die Breite und Tiefe des Vorkommens nachweisen wird, das weiterhin in alle Richtungen offen ist“, sagte David R. Deering, P.Eng., VP Exploration und Director von Victory Resources.

Höhepunkte:

- Victory hat Betriebsbenachrichtigung hinsichtlich Genehmigung von Bohrbeginn in Konzessionsgebiet Loner eingereicht

- First-Pass-Bohrprogramm soll Abschnitte von goldhaltigem Quarzerzgang mit historischen Grubenbauen bestätigen

- In Abhängigkeit einer Genehmigung beabsichtigt Victory, Ende Januar mit einem 500 m umfassenden Kurzbohrloch-Bohrprogramm zu beginnen

Wie bereits zuvor gemeldet, stimmen die starken geochemischen Gold- und Arsenanomalien mit der offenen Mineralisierung und den historischen Grubenbauen überein. „Dies weist darauf hin, dass das Bohrprogramm die Anomalien im gesamten Zielgebiet umfassender definieren könnte“, sagte Deering. „Diese First-Pass-Bohrarbeiten werden die beste und produktivste Möglichkeit bewerten, um das Projekt im kommenden Jahr weiterzuentwickeln.“

Herr Deering ist die qualifizierte Person (Qualified Person) für die Projekte des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101 und hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen genehmigt.

Über das Konzessionsgebiet Loner: