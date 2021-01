In der letzten Analyse zu Aixtron vom 18. Dezember 2020: „Aixtron: Es läuft rund“ wurde rechtzeitig auf einen bevorstehenden Ausbruch über die Hürde von 12,90 Euro hingewiesen, erstes Ziel stellte die Marke von rund 15,00 dar. An diese hat sich Aixtron in dieser Woche herangepirscht, die Aktie scheint aber keinerlei Ermüdungstendenzen vorzuweisen. Trotzdem könnte es jetzt nicht schaden, Stopps merklich nachzuziehen, ein frisches Long-Engagement wird aber erst oberhalb der bevorstehenden Hürde als sinnvoll erachtet.

Rücksetzer einplanen

Zunächst einmal sollte eine Anpassung bei bestehenden Positionen bei der Verlustbegrenzung vorgenommen werden, ein Stopp um 13,75 Euro scheint sinnvoll. Frische Long-Positionen über das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE1AYT können allerdings erst bei einem nachhaltigen Kurssprung mindestens per Wochenschlusskurs über 15,00 Euro eingegangen werden, Ziele ließen sich dann um 16,25 sowie 17,44 Euro für die Aixtron-Aktie ableiten. Rücksetzer hätten dagegen Platz auf 14,00 Euro. Aber erst unterhalb von 12,90 Euro dürfte der jüngste Ausbruch einen herben Dämpfer erleiden, Abschläge in den Bereich von 11,80 Euro blieben in diesem Szenario dann nicht aus.