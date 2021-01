Brent Crude Öl steigt weiter

Am Dienstag wurde auf dem OPEC-Treffen beschlossen, die Fördermenge im Februar insgesamt unverändert zu belassen. Zugleich wurde aber bekannt, dass Saudi-Arabien offenbar eine freiwillige Kürzung der Fördermenge im Februar plant und den Preisanstieg dadurch unmittelbar befeuert. Aus technischer Sicht könnte damit ein kleineres Kaufsignal beim Rohöl-Future aktiviert werden, doch die nächsten Hürden liegen nicht sehr weit weg und dürften in einigen Tagen bis Wochen für einen erneuten Dämpfer sorgen. Bis dahin allerdings könnte sich ein fortgesetztes Long-Investment noch überproportional auszahlen.

Hochgesprungen

Durch den Anstieg der Rohölpreise auf ein neuerliches Mehrmonatshoch sind nun weitere Kursgewinne zunächst in den Bereich von 55,00 US-Dollar wahrscheinlich geworden, darüber könnte es sogar in den Bereich von 57,14 US-Dollar weiter rauf gehen. An dieser Stelle endet jedoch auch die Handelsidee, die Hürde aus Anfang 2020 dürfte der laufenden Rallye einen merklichen Dämpfer verpassen. Auf der Unterseite ist der Basiswert vergleichsweise gut abgesichert, bereits bei 50,60 US-Dollar verläuft eine erste starke Unterstützung. Darunter findet der Rohölpreis im Bereich des EMA 50 bei 47,93 US-Dollar einen weiteren Support vor. Spätestens am EMA 200 dürften wieder Bullen vermehrt zugreifen.