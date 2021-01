Nach einer kurzen Delle erholte sich die Halbleiter-Branche im Sommer und Herbst 2020 deutlich schneller als der Rest der Wirtschaft. Der globale Halbleitermarkt hat sich von der weltweiten Konjunktur abgekoppelt. Im Nachhinein betrachtet, stellt sich der Kauf von Cypress durch Infineon unter diesem Aspekt als richtig heraus. Infineon ist nun Marktführer im Bereich Halbleiter für den Automotiv-Sektor. Einige der Zielmärkte, insbesondere der Automarkt, haben sich seit Sommer besser als erwartet erholt. Hinzu kommt der beschleunigte strukturelle Wandel hin zur Elektromobilität. Infineon profitiere von der Elektrifizierung in der Autoindustrie ebenso wie von der zunehmenden Bedeutung von Fahrassistenzsystemen und dem Internet der Dinge. So kommt es, dass die Aktien des Münchener Dax -Konzerns auf dem höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten notieren.

.

Zum Chart

.

Der rasante Kursanstieg nach dem Corona-Tief Mitte März dauerte bis Mitte Juni an, um danach einen gemächlicheren Aufwärtstrend auszubilden. Dieser Trend ist aktuell noch intakt und sollte, bei vorteilhafter Corona-Entwicklung durch die gestarteten Impfkampagnen, mittelfristig Kurse rund um die Marke bei 36 Euro ermöglichen. Im letzten Monat konnte der Infineon-Kurs die US-Halbleiterriesen wie Intel, AMD und Texas Instruments klar überflügeln. Auf Sicht der nächsten 5 – 6 Wochen sollten die Bullen überwiegen, wovon auch der Infineon-Kurs profitieren sollte. Die nächsten Handelstage ist es möglich, dass der Kurs noch etwas nachgibt, nachdem das Papier als überkauft erscheint und sich im oberen Segment des Trendkanals bewegt. Die Unterstützung bei 27,67 Euro sollte aber nicht unterschritten werden.