Gold Terra Resources ist ein, in Kanada ansässiges, junges Goldexplorationsunternehmen, das die äußerst vielversprechende Grundstücksposition in Distriktgröße "Yellowknife City Gold" vor den Toren der kanadischen Stadt Yellowknife in den Northwest Territories besitzt und sich derzeit auf die Erweiterung und Abgrenzung der Goldressourcen konzentriert. Mit dem leichten Zugang zur Infrastruktur und mehreren neuen hochgradigen Goldfunden ist Gold Terra auf dem besten Weg, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.

Projekte

Yellowknife City Gold "YCG" Project:

Das Yellowknife City Gold Projekt umfasst über 800 Quadratkilometer zusammenhängende Landflächen unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in Kanadas Northwest Territories. Durch eine Reihe von Ankäufen kontrolliert Gold Terra einen der sechs großen hochgradigen Goldbezirke in Kanada. Da das YCG-Projekt nur 10 km von der Stadt Yellowknife entfernt liegt, befindet es sich in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, einschließlich ganzjährig befahrbarer Straßen, Flugtransportunternehmen, Dienstleister, eines Wasserkraftwerks sowie gewerblicher Fachbetriebe.

Das Projekt YCG befindet sich im produktiven Yellowknife Greenstone Belt und erstreckt sich über eine Streichlänge von 70 Kilometer entlang der vererzten Hauptverwerfungszone, die die ehemaligen hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldvererzung und mehrere noch zu überprüfende Ziele identifiziert, was die Zielsetzung des Unternehmens bekräftigt, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaubezirke in Kanada zu machen. In der Vergangenheit haben die Minen Con und Giant insgesamt über 14 Millionen Unzen Gold produziert. Die Mine Giant 8,1 Millionen mit einem Goldgehalt von 16,0 Gramm pro Tonne und die Mine Con 6,1 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 16,1 Gramm pro Tonne.

Gold Terra begann 2013 mit den Explorationsaktivitäten auf dem ursprünglich 37 km² großen Grundstück und hat nun eine äußerst aussichtsreiche Landposition im Distriktmaßstab zusammengetragen, die insgesamt relativ unerforscht war. Seit dem Erwerb hat Gold Terra geologische Kartierungen und Probenahmen, geochemische und geophysikalische Untersuchungen sowie eine umfangreiche Zusammenstellung aller früheren Explorationsaktivitäten durchgeführt, einschließlich der erneuten Entnahme von historischen Bohrkernen. Bis heute hat das Unternehmen über 60.000 m an Bohrungen durchgeführt, die sich hauptsächlich auf einen Radius von 3 km konzentrieren und die Goldlagerstätten Crestaurum/Barney und Sam Otto/Mispickel einschließen.

Im November 2019 veröffentlichte Gold Terra seine erste Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für diese vier Lagerstätten, die nur 12 km von der Stadt Yellowknife entfernt sind. Sie beinhaltet die Ergebnisse von 463 Bohrlöchern mit insgesamt 90.751 m, von denen 201 Bohrlöcher mit insgesamt 42.447 m von 2014 bis 2019 von Gold Terra durchgeführt wurden. Die abgeleitete Ressourcenschätzung von 735.000 Unzen besteht aus:

Eine abgeleitete Ressource über Tage mit 11,6 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 1,4 g/t für 523.000 Unzen enthaltenes Gold

Eine unterirdische abgeleitete Ressource von 1,2 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 5,7 g/t für 212.000 Unzen enthaltenes Gold

Die einzelnen Lagerstätten:

Sam Otto:

Das Gebiet Sam Otto ist das größte Goldmineralisierungssystem, das bisher auf der Liegenschaft gefunden wurde. Das dominante, in Nord-Süd-Richtung verlaufende mineralisierte System erstreckt sich über etwa 4,5 km mit Mächtigkeiten von 80 bis 130 m. Mit dem kürzlich erfolgten Abschluss des Bohrprogramms auf Sam Otto hat Gold Terra nun 26.694 m Bohrungen in 94 Löchern von 2016 bis 2020 abgeschlossen.

Derzeit die größte der vier Lagerstätten mit einer abgeleiteten Mineralressource von 426.000 Unzen Gold (10.794.000 Tonnen mit durchschnittlich 1,23 g/t) bis zu einer maximalen Tiefe von 200 m

Sehr aussichtsreiches Ziel mit großen Tonnagen und einer breiten Goldmineralisierung mit Schergestein, die sich über eine Streichlänge von 4,5 km erstreckt

Das Bohrprogramm 2020 erweiterte erfolgreich das mineralisierte System, das nach Norden, Süden und in der Tiefe weiterhin offen ist.

Mispickel:

Die Goldlagerstätte Mispickel befindet sich innerhalb einer breiten (bis zu 200 m) von Norden nach Süden verlaufenden Deformationszone, die sich über mindestens 3 km erstreckt. Innerhalb der breiteren Deformationszone wurden zwei dominante Scherzonen (Main- und Hanging-Wall-Zonen) durchschnitten. Gold Terra hat von 2016 bis 2018 13.026 m Bohrungen in 47 Löchern durchgeführt.

Crestaurum:

Die Goldlagerstätte Crestaurum ist das am weitesten fortgeschrittene Ziel auf dem Grundstück. Gold Terra hat von 2014 bis 2019 15.114 m an Bohrungen in 99 Löchern abgeschlossen.

Die Goldmineralisierung bei Crestaurum ist dem Stil der ehemals produzierenden Mine Con (1938-2003) sehr ähnlich, die sich 15 km südlich befindet und bis zu einer Tiefe von 2.000 m unter der Oberfläche abgebaut wurde. Die Lagerstätte Crestaurum ist wahrscheinlich eine Erweiterung des Con-Adersystems (Con-Scherzone) der ehemaligen produzierenden Mine Con (die Goldproduktion aus diesem System betrug etwa 1 Millionen Unzen Gold). Es handelt sich um eine Goldlagerstätte im Tagebau-Stil, die aus Quarzadern besteht, die in diskreten Serizit-Chlorit-Karbonat-Scherungszonen im mafischen Vulkangestein der Kam-Gruppe enthalten sind.

3 km WSW von Sam Otto und Aufschluss an der Oberfläche über eine Streichlänge von 1,2 km

Crestaurum Tagebau wurde als flache Startgrube modelliert (hochgradige Goldmineralisierung), bevor es möglicherweise über eine Rampe oder einen Schacht in einen Untertagebetrieb übergeht: das aktuelle Szenario schätzt eine auf die Grube beschränkte abgeleitete Mineralressource von 38.000 oz Gold (127.000 Tonnen mit durchschnittlich 9,41 g/t) bis zu einer Tiefe von 45 m

Crestaurum Untertage abgeleitete Mineralressource von 153.000 oz Gold (723.000 Tonnen mit durchschnittlich 6,56 g/t), definiert entlang einer Streichlänge von 1,2 km über Mächtigkeiten von 2 bis 15 m bis zu einer Tiefe von etwa 300 m.

Fast die gesamte abgeleitete Ressource befindet sich innerhalb von 100 m von der Oberfläche entfernt, da es unterhalb dieser Tiefe keine Bohrungen gibt. Bleibt entlang des Streichens und in der Tiefe offen

Barney:

Die Lagerstätte Barney befindet sich 1 km nordöstlich von Crestaurum auf einer von Norden nach Süden verlaufenden Deformationszone und wird als nördliche Erweiterung der Deformationszone Giant (Standort der ehemaligen Mine Giant) interpretiert. Gold Terra hat von 2014 bis 2016 Bohrungen auf 6.450 m in 26 Löchern durchgeführt.

Die Deformationszone Barney wurde über eine Streichlänge von 8 km verfolgt und enthält zahlreiche ausgeprägte Scherzonen mit Breiten von bis zu 40 m. Das mineralisierte System bleibt in alle Richtungen offen.

Exploration

Die Erweiterung der Ressourcen im Tagebau Sam Otto und im Untertagebau Crestaurum stand im Mittelpunkt des Bohrprogramms 2020. Zu Beginn des Jahres 2020 schloss das Unternehmen 34 Bohrungen mit insgesamt 9.622 Meter bei Sam Otto ab. Die Bohrkampagne war erfolgreich bei der Erweiterung der Ausdehnung des goldmineralisierten Systems und zeigte das Potenzial für eine Erweiterung der aktuellen Mineralressourcenschätzung auf.

Auch die hochgradige Lagerstätte Crestaurum wurde 2020 bebohrt. Anfang Dezember 2020 gab der Junior Explorer den Abschluss von Bohrungen über 7.648 Meter in 25 Bohrlöchern bei der Goldlagerstätte Crestaurum bekannt, so dass die Scherstruktur von Crestaurum erfolgreich um 500 Meter in südwestlicher Richtung und bis in eine Tiefe von 600 Metern erweitert werden konnte. Sie bleibt für weitere zwei Kilometer in südwestlicher Richtung offen und unerprobt. Die Lagerstätte Crestaurum bleibt ein oberflächennahes Ziel (Oberfläche bis 200 Meter) mit dem Potenzial für eine zusätzliche hochgradige Goldmineralisierung. Highlight des Bohrprogramm waren:

Bohrloch GTCR20-103 durchschnitt 9,60 g/t Au auf 4,5 Metern innerhalb der Hauptschere von Crestaurum im Norden

Bohrloch TCR15-057 wurde auf eine Tiefe von 190 Metern erweitert und besitzt einen hochgradigen Abschnitt mit 43,00 g/t Au auf 1 Meter mit sichtbarem Gold

Bohrloch GTCR20-100 durchschnitt 16,60 g/t Au über 1 Meter in einer Quarzader in der hängenden Wand der Hauptschere von Crestaurum

Vor wenigen Wochen verkündete Gold Terra den Erwerb von bis zu 60% an den angrenzenden Bergbau-Claims der ehemaligen Con-Mine, die bisher im Besitz von Newmont war. Das Explorationsabkommen mit Venture Option enthält zwei Phasen eines potenziellen Earn-in. In Phase 1 kann Gold Terra eine 30%ige Beteiligung erwerben, indem es über einen Zeitraum von 3 Jahren mindestens 3 Millionen CAD an Explorationsausgaben für das Explorationsgrundstück Newmont ausgibt. Gold Terra wird das Programm verwalten, finanzieren und betreiben. Nach Abschluss des Earn-in der 1. Phase, werden die Parteien ein Joint-Venture gründen. In Phase 2 kann Gold Terra eine zusätzliche Beteiligung von 30 % am Joint Venture erwerben, indem es alle Ausgaben allein finanziert und eine Vormachbarkeitsstudie abschließt, die eine Mineralressource mit mindestens 750.000 Unzen Gold auf dem Explorationsgrundstück Newmont selbst und insgesamt 1,5 Millionen Unzen Gold sowohl auf dem Explorationsgrundstück Newmont als auch auf den Mineral-Claims in der unmittelbaren Umgebung, die sich bereits im Besitz von Gold Terra befinden, nachweist. Gold Terra verfügt über einen Zeitraum von bis zu 4 zusätzlichen Jahren, um das Earn-in der Phase zwei abzuschließen und wird auch das Programm der Phase zwei verwalten und betreiben. Unter der Voraussetzung, dass Gold Terra Phase 2 des Earn-in abschließt, hat Newmont ein einmaliges Back-in-Recht, um eine 20%ige Beteiligung an dem Joint Venture zurückzuerhalten, so dass Newmont dann eine 60%ige Beteiligung und Gold Terra eine 40%ige Beteiligung halten würde. Das Back-in-Recht wird ausgelöst, wenn auf dem Explorationsgrundstück Newmont eine Entdeckung von mindestens 5 Millionen Unzen Gold in allen Mineralressourcenkategorien gemacht wird.

Daraufhin gab Gold Terra Mitte November den Beginn eines 12.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms zur Überprüfung der Campbell Shear (Scherzone) bekannt, welche südlich der ehemaligen produzierenden Con Mine, auf der kürzlich von Newmont Ventures Limited und Miramar Northern Mining Limited optionierten Liegenschaft liegt. Die Liegenschaft grenzt direkt an das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Yellowknife City. Im Rahmen dieses Phase-1-Programms plant das Unternehmen, bis zu 19 Bohrungen niederzubringen. Damit soll die Erstreckung der Campbell Shear über 1,2 km Streichlänge in vertikalen Tiefen zwischen 250 und 600 m überprüft werden, um die bekannte Goldvererzung zu erweitern. Aus der Scherzone Campbell Shear konnten in der Vergangenheit mehr als 13 Millionen Unzen Gold gefördert werden (Minen Con und Giant) und das Management geht davon aus, dass dort noch weitere Goldschätze ruhen. In der ehemaligen Mine Con fällt die Campbell Shear (5,1 der zwischen 1938 und 2005 produzierten 6 Millionen Unzen) nach Westen ein und befindet sich zwischen zwei stratigrafischen Diskordanzen, nämlich der Jackson Lake Formation im Osten (entspricht dem Timiskaming in Abitibi) und dem Bode-Schuttstrom im Westen. Dort ist die Campbell Shear über 2 km bekannt, besitzt jedoch eine große Streichlänge (über 65 km als Teil der Verwerfungszone Yellow River von Bezirksgröße) im Bergbaubezirk Yellowknife und erstreckt sich vertikal auf über 2.000 m. In der Mine Con zeigte die Campbell Shear Zone (Scherzone) in einigen Gebieten Mächtigkeiten von 10 bis 175 m. Im Süden der Mine Con erstreckt sich die Campbell Shear Structure über 20 km und wurde seit 1961 mittels sehr begrenzter Explorationsaktivitäten nur sehr wenig erkundet. Während der Zusammenstellungsarbeiten wurde ferner festgestellt, dass der Großteil der historischen Bohrungen südlich der Mine Con, die auf die Campbell Shear Structure abzielten, beim ersten Kontakt mit der Scherzone eingestellt wurden und das Liegende nicht überprüften. Einige der Phase-1-Bohrungen von Gold Terra zielen über die derzeit bekannte Struktur hinaus und auf die Jackson Lake-Formation. Basierend auf dem Erfolg der Phase-1-Bohrungen (ca. 12.000 m) wird das Unternehmen ein tieferes Phase-2-Programm planen, das eine Reihe von Bohrungen umfassen wird, die die Campbell Shear in 800 m Tiefe, unter dem in Phase 1 überprüften Gebiet überprüfen werden.

Mulligan Project

Im Zuge der Akquisition von Gold Matter Corporation per 30. September 2019 konnte eine 100% Beteiligung am Projekt Mulligan in der kanadischen Provinz New Brunswick auf Gold Terra übergehen. Das bisher ungebohrte Gold-Silber-Projekt besteht aus 13 Bergbau-Claims mit 280 Einheiten über eine Größe von insgesamt 5.600 Hektar. Das Grundstück Mulligan beherbergt unter anderem eine kürzliche Goldentdeckung in einem Oberflächengraben mit 5,7 Gramm Gold pro Tonne auf 16 Metern. Bisherige Ergebnisse von Schürfungen und Gesteinsprobenentnahmen sind sehr ermutigend und es wird mit einem zeitnahen ersten Bohrprogramm gerechnet. IP-Vermessungen dazu wurden bereits abgeschlossen.

Finanzen

Durch eine im Juli 2020 abgeschlossene garantierte Finanzierung, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Emissionsbanken, flossen dem Unternehmen 7,13 Millionen CAD durch die Ausgabe von insgesamt 12,7 Millionen Stammaktien zu. Laut Unternehmenspräsentation von November 2020 handelt es sich dabei auch um die aktuelle Barreserve im Unternehmen. Insgesamt wurden bisher 181,3 Millionen Aktien ausgegeben, was beim derzeitigen Marktkurs von 0,34 CAD einer Marktkapitalisierung von über 60 Millionen CAD entspricht. Größte Anteilsinhaber am Unternehmen sind mit 8,6% das Managementteam von Gold Terra, mit 5,4% die SSI Asset Management und mit 3,4% die RBC Global Asset Management. An der kanadischen Börse TSX Venture ist das Unternehmen unter der Symbol YGT, in Amerika unter YGTFF und in Deutschland unter TX0 gelistet.

Management

Das Managementteam von Gold Terra besteht aus erfahrenen Experten in den Bereichen Exploration mit Minenentwicklung mit extremen Fokus auf Generierung von Shareholdervalue. An der Spitze des Unternehmens befindet sich mit David Suda ein echter Finanzmarktexperte. Als Präsident, Chief Executive Officer & Direktor profitiert Gold Terra von seiner 11-jährigen Erfahrung als Finanzdienstleistungsprofi an den Kapitalmärkten, einschließlich Vertrieb und Handel, Investment Banking, Marketing und Unternehmensstrategie. Herr Suda kam im Juni 2018 zu Gold Terra. Bevor er zu Gold Terra kam, war Herr Suda vier Jahre lang Managing Director bei Beacon Securities Limited und leitete den institutionellen Handelsbereich. Außerdem arbeitete er knapp sechs Jahre lang bei Paradigm Capital im ressourcenorientierten Aktienhandel. Herr Suda begann seine Karriere bei RA Chisholm als Rohstoffhändler. Während seiner beruflichen Laufbahn in der Finanzdienstleistungsbranche baute Herr Suda umfangreiche Netzwerke auf, die es ihm ermöglichen, Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen zu unterstützen, um kosteneffizient Kapital zu beschaffen, Teams aufzubauen und zu leiten und Kommunikationsstrategien zu entwickeln, die eine erhöhte Marktwahrnehmung schaffen.

Als Executive Chairman fungiert Gerald Panneton. Herr Panneton ist ein Geologe mit über 35 Jahren Erfahrung in der nationalen und internationalen Exploration und Erschließung von Goldminen. Im Laufe seiner Karriere spielte er eine Schlüsselrolle bei der Entdeckung und Erschließung mehrerer Goldlagerstätten weltweit. Er kam im Oktober 2019 zu Gold Terra. Herr Panneton war der Gründer, Präsident und CEO von Detour Gold Corporation (2006-13), wo unter seiner Führung das Detour Lake Projekt um mehr als das Zehnfache von 1,5 Millionen Unzen an Ressourcen auf über 16 Millionen Unzen an Reserven wuchs und in etwas mehr als sechs Jahren in Produktion gebracht wurde. Heute zählt die Detour Lake Mine zu den größten Goldminen in Kanada. Herr Panneton hat während seiner Zeit bei Detour Gold etwa 2,6 Milliarden Dollar an Kapital aufgebracht. Er und sein Team von Detour Gold waren die Empfänger des PDAC 2011 Bill Dennis Award für kanadische Mineralienentdeckungen und Schürferfolge des Jahres. Zu einem früheren Zeitpunkt seiner Karriere war Herr Panneton 12 Jahre bei Barrick Gold Corporation (1994-2006) tätig, wo er in den letzten sechs Jahren seiner Amtszeit als Director of Advanced Projects and Evaluations für die Explorations- und Unternehmensentwicklungsgruppe arbeitete. Er war maßgeblich daran beteiligt, zwei Goldprojekte, Tulawaka und Buzwagi in Tansania, zur Produktion zu bringen. Vor seiner Tätigkeit bei Barrick Gold arbeitete er für Lac Minerals Ltd., Placer Dome Inc. und die Vior-Mazarin Group. Herr Panneton stand zwischen 2014 und 2019 auch an der Spitze von vier anderen Junior-Bergbauunternehmen; sein letztes Unternehmen, Gold Matter Corporation, wurde im Herbst 2019 von Gold Terra übernommen.

Chief Operating Officer ist Joseph Campbell. Er bringt über 40 Jahre Erfahrung in der Exploration und im Bergbau ein, wo er unter anderem als Projektmanager, Minenmanager, leitender Minengeologe und als Gutachter für Bergbau- und Explorationsprojekte tätig war. Herr Campbell gründete Gold Terra (ehemals TerraX) im Jahr 2008 und war maßgeblich an der Akquisition des Yellowknife City Goldprojekts in den NWT beteiligt, einem der wenigen hochgradigen Goldprojekte in Kanada, das von einem Junior-Explorationsunternehmen kontrolliert wird. Er ist seit Oktober 2019 Chief Operating Officer des Unternehmens, davor war er von Juni 2018 bis Oktober 2019 Executive Chairman und von 2008 bis Juni 2018 President und Chief Executive Officer. Außerdem ist er President von GeoVector Management, einem geowissenschaftlichen Beratungsunternehmen, das er im Jahr 2002 nach einer erfolgreichen Karriere bei Noranda und Western Mining Corporation mitbegründet hat. Zu den Höhepunkten seiner Karriere zählen die Entdeckung der Goldlagerstätte Touquoy in Nova Scotia (die sich nun im Besitz von St. Barbaras Atlantic Gold befindet und von diesem betrieben wird), die Definition einer 250 Millionen Tonnen schweren Nickel-Laterit-Lagerstätte in Kuba (Pinares de Mayari) und die Entdeckung des Goldprojekts Meliadine in Nunavut (das sich nun im Besitz von Agnico-Eagle befindet und von diesem betrieben wird), das er bis zur Vor-Machbarkeitsstudie leitete.

Zukunft/Ziele

Mit den zuletzt getroffenen Maßnahmen kommt Gold Terra Resources seinem Ziel, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen, wieder ein großes Stück näher. Hauptziel ist die Definition einer Multi-Millionen Unzen Ressource. Das Unternehmen ist finanziell gut aufgestellt und durch die bereits abgeschlossenen bzw. noch andauernden Bohr- und Explorationsarbeiten wird schon im ersten Quartal 2021 mit einem Mineralressourcen-Update gerechnet. Durch die noch ausstehenden Bohrergebnisse werden zudem noch mit einige gute Unternehmensnachrichten in den nächsten Wochen folgen. Wir sehen eine günstige Einstiegsgelegenheit in die Aktie.

