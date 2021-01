Interessante Ergebnisse einer fortschrittlichen Explorationstechnologie meldet Goldexplorer Portofino Resources.

South of Otter liegt in der berühmten Bergbauregion Red Lake (Ontario) und dort nur 8 Kilometer östlich des Dixie-Projekts, dessen erfolgreiche Exploration Great Bear Resources (TSXV GBR) zu einer DER Erfolgsstorys des Minensektors machte. Das Gebiet von Portofino grenzt zudem an das Goldprojekt Red Lake von Dixie Gold (TSX-V DG) an – und beide Unternehmen haben erst kürzlich erfolgreich die Analysemethode verwendet, um Goldexplorationsziele zu definieren, die nun auch Portofino eingesetzt hat!

Es handelt sich um das so genannte SGH-Verfahren (Soil Gas Hydrocarbons), bei dem Kohlenwasserstoffrückstände, die bei der Zersetzung natürlich vorkommender Bakterien, die sich von Gold im Gestein ernähren, entstehen, erkannt und analysiert werden. Diese Rückstände wandern anschließend in einem Fluss von verschiedenen Kohlenwasserstoffklassen oder Zersetzungsprodukten an die Oberfläche.

Portofino hat auf den Goldzielen Yellow Jacket und Cliff Zone, bei denen 2020 Schürfgrabungen absolviert wurden, 168 Bodenproben entnommen. Die Grabungsstandorte führten zur Entdeckung einer neuer Goldmineralisierung im Konzessionsgebiet South of Otter und die Schlitz- und Splitterprobenahmen aus den Schürfgräben lieferten Ergebnisse wie 1,09 g/t Gold über 0,58 Meter und 0,22 g/t Gold über 0,35 Meter. Insgesamt erstreckten sich die Bodenuntersuchung von Portofino über eine Gesamtfläche von rund 160.000 Quadratmetern, wobei es mit der SGH-Analysemethode gelang, Gold-in-Boden-Anomalien in der Nähe der Zonen Yellow Jacket und Cliff abzugrenzen!

Dabei lag laut dem Labor, das die Analyse durchführte (ActLabs), die subjektive Nachweissicherheit der SGH-Untersuchung in Bezug auf die Anomalien im Graben Yellow Jacket bei 5,5 auf einer Skala bis 6,0, was, demzufolge bedeutet, dass eine „gute“ Chance auf das Vorkommen einer Mineralisierung besteht. Den Anomalien im Bereich des Grabens Cliffs wurde eine Nachweissicherheit von 4,0 bescheinigt, sodass auch hier (knapp) eine „gute“ Nachweissicherheit erreicht wurde (ActLabs).

Portofino wird seine Geologen in Kürze wieder auf das South of Otter-Projekt schicken, um die geochemischen Untersuchungen auszuweiten. Geplant sind im Rahmen der zweiten Phase des Bodenprobenentnahmeprogramms rund 215 zusätzliche SGH-Proben im Bereich der erweiterten Raster der Cliff-und der Yellow Jacket-Zone. Damit verdoppelt Portofino die Größe des während der ersten Phase erfassten Gebiets.

Fazit:

David Tafel, CEO von Portofino, ordnet die Ergebnisse des bisherigen, begrenzten SGH-Beprobungsprogramms auf South of Otter als „sehr vielversprechend“ ein. Der Ansatz habe sich für Great Bear Resources auf dem Dixie-Projekt bereits bewährt und auch auf dem angrenzenden Projekt von Dixie Gold seien vielversprechende Ergebnisse erzielt worden. Noch steht Portofino hier ziemlich am Anfang der Explorationsaktivitäten, doch die bisherigen Resultate scheinen vielversprechend. Risikobereite Anleger, die auf die Nähe zu Great Bear spekulieren wollen, sollten das Unternehmen zumindest auf die Watchlist nehmen.

