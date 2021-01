Wirtschaftsweise fordert späteren Renteneintritt! Was du jetzt tun kannst

In der Ausgabe vom 03.01.2021 hat das Handelsblatt die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer interviewt. In dem Interview spricht sie davon, die Lebensarbeitszeit bald für künftige Generationen zu verlängern. Auch der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert eine längere Lebensarbeitszeit. In Deutschland betrug der Wert für die Lebensarbeitszeit in 2019 schon 39,1 Jahre. Zum Vergleich, in 2009 betrug die gleiche Zahl noch 36,6 Jahre. Ein Anstieg von 2,5 Jahren in zehn Jahren.

Manche werden jubeln, wenn ihnen die Möglichkeit geboten wird, mit über 70 Jahren noch im Büro zu sitzen oder in der Fertigung zu stehen. Die große Mehrheit wird bei dieser Vorstellung eines so späten Renteneintritts allerdings nicht in Jubelstürme ausbrechen. Die aktuelle und zukünftige Generationen müssen sich von dem Gedanken entfernen, dass der Staat alles für sie regelt. Stattdessen sollte man seine Altersvorsorge selbst in die Hand nehmen. Mit wenig Aufwand und einem kleinen Opfer kann man sich mit hoher Wahrscheinlichkeit einige Jahre früher als die Kollegen verabschieden.