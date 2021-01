Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Den Gürtel enger schnallen in Deutschland für Italien und für französische Banken In Zeiten, in denen selbst die Regierung an Verschwörungstheorien zu glauben scheint, rationale Argumente durch gefühlte Wahrheiten ersetzt werden, erfordert es inzwischen Zivilcourage, sich an die Fakten zu halten. Zu den Fakten also: Als im Sommer …